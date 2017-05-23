В Хакасию спустя 75 лет будет доставлен прах героя Великой Отечественной войны

Сегодня исполняющий обязанности заместителя главы Хакасии Владимир Крафт провёл совещание, посвящённое организации работы по перевозке останков фронтовика из Гатчины Ленинградской области в Абакан.

Предыстория такова. Участники поискового отряда «Памяти павших» города Гатчина Ленинградской области в прошлом году подняли на Синявинских болотах под Санкт-Петербургом останки трёх красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Идентифицировать удалось прах только одного — помог медальон. Это боец, призванный из Тувинской Народной Республики, Антон Константинович Гиро, 1897 года рождения.

Красноармеец Гиро погиб в Ленинградской области в 1942 году. В Хакасии проживают его восемь внуков и 11 правнуков. В канун 72-ой годовщины Великой Победы внучка героя Надежда Ульянова обратилась к главе Хакасии Виктору Зимину с просьбой оказать содействие в перевозке останков и захоронении на воинском участке муниципального кладбища Абакана. Руководителем республики незамедлительно было принято решение и поставлена задача об оперативной организации работы по перевозке и захоронению останков.

Как рассказал на совещании Владимир Крафт, помощник военного комиссара Хакасии Олег Пагельс 1 июня вылетает в Санкт-Петербург. В городе Гатчина ленинградской области 2 июня запланированы мероприятия по передаче останков и установке памятника на месте гибели трёх красноармейцев. В аэропорт «Абакан» помощник военного комиссара с останками красноармейца Гиро прибудет 4 июня. В воздушной гавани встречать прах героя будут его родственники. А 5 июня в абаканском парке Победы у Вечного огня пройдёт траурный митинг «Солдат вернулся с фронта» с ритуалом по отданию воинских почестей у мемориала Воинской Славы. Участниками митинга станут родственники А.К. Гиро, представители правительства РХ, республиканского Совета ветеранов, юнармейцы республики, школьники и студенты военной кафедры ХТИ, военнослужащие Абаканского местного гарнизона, военного комиссариата РХ. После митинга останки красноармейца Гиро предадут земле на воинском участке абаканского муниципального кладбища, а спустя три месяца на месте захоронения установят гранитный памятник герою-фронтовику.

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