Житель Хакасии предстанет перед судом за кражи из детсадов

Мужчина из Черногорска украл из нескольких детских садов деньги, чтобы купить алкоголь и еду.

Как сообщает пресс-служба МВД по Хакасии, в начале января обвиняемый проник в детский сад по улице Космонавтов в Черногорске. Дверь служебного кабинета была не заперта. Мужчина украл из чужой сумки более 5 тысяч рублей.

Вторая кража произошла в конце января в детском саду на улице Советская. Обвиняемый воспользовался тем, что в дверце шкафа для хранения личных вещей сотрудников оставлен ключ, и забрал около 5 тысяч рублей.

В феврале злоумышленник украл свыше 7 тысяч рублей из незапертой кладовки еще одного детсада, и около 3 тысяч рублей из учебного кабинета школы.

Полицейские установили личность вора. Задержанным оказался 27-летний житель города угольщиков, ранее судимый за кражи. Выяснилось, что все деньги мужчина потратил на продукты и алкоголь.

Расследование 4 эпизодов краж завершено, уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

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