24 мая — День славянской письменности и культуры

Уважаемые земляки! Поздравляем вас с Днём славянской письменности и культуры!

Знаменитые просветители Кирилл и Мефодий не только перевели с древнегреческого языка на славянский главнейшие христианские книги, но и воспитали целую плеяду учеников, от которых разрослось древо великой славянской культуры. С их именами неразрывно связаны история и самобытность Российского государства.

Праздник славянской письменности напоминает об истоках нашей духовности. Всех нас объединяют русский язык и русская письменность. Именно они и есть стержень нашей культуры, нашего самосознания, нашего бытия как русской нации. Наш общий долг — сохранять и преумножать богатое наследие наших предков, следовать их высоким нравственным и духовным ориентирам.

От всей души желаем вам счастья, мира, благополучия и всего самого доброго!

Глава Республики Хакасия — Председатель

Председатель Правительства Республики Хакасия Верховного Совета Республики Хакасия

В.М. ЗИМИН В.Н. ШТЫГАШЕВ

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