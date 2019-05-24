8 знаменитостей, бьюти-эксперименты которых оказались неудачными

24.05.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Являясь известной и популярной личностью, нужно быть готовыми к тому, что изменения во внешности будут обсуждаться в обществе… Представляем вашему вниманию самые неудачные бьюти-эксперименты звезд.

Эмилия Кларк
8 знаменитостей, бьюти-эксперименты которых оказались неудачнымиПоклонники обожают Эмилию Кларк в образе Матери Драконов – Дейенерис Таргариен! Однако зачем актриса решила изменить свой благородный каштановый оттенок и стать блондинкой в жизни – многим непонятно до сих пор! Конечно, самые преданные поклонники «Игр престолов» рады, что Дейенерис и Эмилия «объединились», но большая часть зрителей считает, что, став блондинкой, Кларк потеряла свою индивидуальность.

Ким Кардашьян 8 знаменитостей, бьюти-эксперименты которых оказались неудачнымиВизитной карточкой Ким Кардашьян являются не только её выдающиеся формы, но черные волосы. Однако звезда реалити-шоу не боится экспериментировать со своей внешностью и часто красит волосы в самые разнообразные и неординарные оттенки. Стоит отметить, что супруга Канье Уэста всегда возвращается к черным волосам, что, безусловно, радует её фанатов.

Ума Турман 8 знаменитостей, бьюти-эксперименты которых оказались неудачнымиНекоторое время назад и Ума Турман удивила своих поклонников: на одном из мероприятий звезда, которая долгое время была блондинкой, предстала перед обществом с темными волосами! Кроме того, любимица Квентина Тарантино сделала подтяжку кожи век, что, по мнению почитателей её таланта, только прибавило ей лет…

Рене Зеллвегер
8 знаменитостей, бьюти-эксперименты которых оказались неудачнымиЕщё одна знаменитость, расстроившая поклонников сменой внешности – Рене Зеллвегер. Впервые своё «новое» лицо актриса показала в 2014 году. Стоит ли говорить, что многие просто не узнали звезду фильмов «Дневник Бриджит Джонс», ведь изменения оказались кардинальными!

Юлия Барановская
8 знаменитостей, бьюти-эксперименты которых оказались неудачнымиЮлия Барановская – одна из тех знаменитостей, которые с опаской относятся к экспериментам со внешностью. Именно поэтому зрители были крайне обескуражены, увидев телеведущую с волосами розового оттенка. По-видимому, последовавшая негативная реакция подписчиков подействовала на Юлию, ведь теперь она появляется на публике только с натуральным цветом волос.

Юли Волкова
8 знаменитостей, бьюти-эксперименты которых оказались неудачнымиВнешность Юлии Волковой часто обсуждается как СМИ, так и пользователями Сети. Самыми неудачными экспериментами певицы подписчики называют неестественно длинные ресницы, огромные губы и такие же по размерам брови. На радость поклонникам, сегодня бывшая солистка «Тату» взяла курс на естественность, отказавшись от подобных бьюти-преображений.  

Паулина Андреева
8 знаменитостей, бьюти-эксперименты которых оказались неудачнымиБыть актрисой — значит быть готовой на любые эксперименты, которые требует роль. Так, Паулина Андреева не побоялась расстаться со своими длинными волосами… Однако не все поклонники актрисы оценили её смелый шаг: многие назвали её «мальчиком-подростком», тем самым подчеркивая, что новая прическа совсем ей не к лицу.

Энн Хэтэуэй
8 знаменитостей, бьюти-эксперименты которых оказались неудачнымиА вот Энн Хэтэуэй пошла дальше Паулины, и не только состригла свои волосы, но и кардинально изменила их цвет, перекрасившись из брюнетки в блондинку. Фанаты актрисы не оценили её порыва, да и сама Энн вскоре поняла, что этот образ не для неё, и вернулась к своему натуральному цвету волос.

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