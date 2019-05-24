8 знаменитостей, бьюти-эксперименты которых оказались неудачными

Являясь известной и популярной личностью, нужно быть готовыми к тому, что изменения во внешности будут обсуждаться в обществе… Представляем вашему вниманию самые неудачные бьюти-эксперименты звезд.



Эмилия Кларк

Поклонники обожают Эмилию Кларк в образе Матери Драконов – Дейенерис Таргариен! Однако зачем актриса решила изменить свой благородный каштановый оттенок и стать блондинкой в жизни – многим непонятно до сих пор! Конечно, самые преданные поклонники «Игр престолов» рады, что Дейенерис и Эмилия «объединились», но большая часть зрителей считает, что, став блондинкой, Кларк потеряла свою индивидуальность.

Ким Кардашьян Визитной карточкой Ким Кардашьян являются не только её выдающиеся формы, но черные волосы. Однако звезда реалити-шоу не боится экспериментировать со своей внешностью и часто красит волосы в самые разнообразные и неординарные оттенки. Стоит отметить, что супруга Канье Уэста всегда возвращается к черным волосам, что, безусловно, радует её фанатов.

Ума Турман Некоторое время назад и Ума Турман удивила своих поклонников: на одном из мероприятий звезда, которая долгое время была блондинкой, предстала перед обществом с темными волосами! Кроме того, любимица Квентина Тарантино сделала подтяжку кожи век, что, по мнению почитателей её таланта, только прибавило ей лет…

Рене Зеллвегер

Ещё одна знаменитость, расстроившая поклонников сменой внешности – Рене Зеллвегер. Впервые своё «новое» лицо актриса показала в 2014 году. Стоит ли говорить, что многие просто не узнали звезду фильмов «Дневник Бриджит Джонс», ведь изменения оказались кардинальными!

Юлия Барановская

Юлия Барановская – одна из тех знаменитостей, которые с опаской относятся к экспериментам со внешностью. Именно поэтому зрители были крайне обескуражены, увидев телеведущую с волосами розового оттенка. По-видимому, последовавшая негативная реакция подписчиков подействовала на Юлию, ведь теперь она появляется на публике только с натуральным цветом волос.

Юли Волкова

Внешность Юлии Волковой часто обсуждается как СМИ, так и пользователями Сети. Самыми неудачными экспериментами певицы подписчики называют неестественно длинные ресницы, огромные губы и такие же по размерам брови. На радость поклонникам, сегодня бывшая солистка «Тату» взяла курс на естественность, отказавшись от подобных бьюти-преображений.

Паулина Андреева

Быть актрисой — значит быть готовой на любые эксперименты, которые требует роль. Так, Паулина Андреева не побоялась расстаться со своими длинными волосами… Однако не все поклонники актрисы оценили её смелый шаг: многие назвали её «мальчиком-подростком», тем самым подчеркивая, что новая прическа совсем ей не к лицу.

Энн Хэтэуэй

А вот Энн Хэтэуэй пошла дальше Паулины, и не только состригла свои волосы, но и кардинально изменила их цвет, перекрасившись из брюнетки в блондинку. Фанаты актрисы не оценили её порыва, да и сама Энн вскоре поняла, что этот образ не для неё, и вернулась к своему натуральному цвету волос.



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