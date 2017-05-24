Абаканец, сменивший местожительства, рискует сесть в тюрьму

Всё потому, что покидать пределы города жителю Абакана было запрещено: он находился под административным надзором.

Житель Абакана 1978 года рождения в 2014 был осуждён за кражу, совершённую с незаконным проникновением в жилище и с причинением значительного ущерба. После отбывания срока наказания в 2016 году в отношении мужчины был установлен административный надзор на 8 лет.

Дважды в месяц абаканец должен был приходить на отметку в УМВД, ему запрещалось находиться вне дома в ночное время, посещать бары и рестораны, а также выезжать за пределы города. Поначалу поднадзорник соблюдал требования, однако накануне участковый установил, что мужчина самовольно сменил адрес проживания.

Полицейские нашли бывшего заключённого в Бейском районе Хакасии. Теперь абаканцу грозит уголовная ответственность по статье «Уклонение от административного надзора». Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

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