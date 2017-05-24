Архивисты Хакасии презентует Путеводитель

24.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Архивисты республики подготовили и издали Путеводитель по фондам. Его презентация состоится 25 мая в 14.30 в нацархиве республики.

Путеводитель дает представление о структуре, составе, содержании и объеме фондов Государственного казенного учреждения Республики Хакасия «Национальный архив». Издание содержит систематизированный перечень фондов, имеется состав индивидуальных и групповых характеристик фондов с описанием отдельных документов. Путеводитель предназначен для сотрудников архивных учреждений, историков, краеведов, библиографов, преподавателей, студентов и всех интересующихся историей родного края, сообщили в пресс-службе министерства культуры РХ.

 

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