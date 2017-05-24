Будет хлеб

На сегодня в республике зерновыми культурами уже засеяно 39399 гектаров полей.

Из них под пшеницей — 26053 гектара, овсом — 6956, ячменём — 5602. Это составляет 38 процентов от плановых показателей на 2017 год. Лидером посевной кампании по-прежнему является Бейский район (12185 гектаров), на втором месте — Ширинский (8131), на третьем — Орджоникидзевский (9751 гектар).

В большинстве территорий также начали сев кормовых культур. Однолетние травы посеяны на площади 3541 гектар. В Алтайском, Ширинском и Усть-Абаканском районах приступили к севу кукурузы. На сегодня под этим кормовым продуктом занято 667 гектаров.

Глава Хакасии Виктор Зимин не раз подчёркивал, что сельское хозяйство и агропромышленный сектор имеют большое значение для продуктовой безопасности республики, её стабильности и благополучия.

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