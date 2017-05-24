Единый номер экстренных служб 112 стал доступен абонентам «МегаФона»

Единая система вызова экстренных оперативных служб 112 приходит на смену привычным номерам 101, 102, 103 и 104, которые сегодня абоненты набирают для вызова пожарных, полиции, «скорой помощи» и газовой службы.

Согласно Постановлению Правительства РФ «Система 112» становится основным номером для вызова экстренных оперативных служб на территории страны. Постепенно «Система 112» должна заменить номера 101, 102, 103 и 104, которые продолжают работать до окончательного перехода на единый номер 112 всеми операторами связи и муниципальными образованиями на территории России.

Звонок на номер 112 является бесплатным, его можно совершить даже в том случае, если в телефон или смартфон не вставлена SIM-карта.

«Уже сейчас наши абоненты могут звонить как на номер 112, так и по обычным номерам полиции или «скорой помощи». В дальнейшем наша часть «Системы 112» будет дополнена возможностью определения координат звонящего абонента, чтобы диспетчерам была доступна оперативная информация о местоположении человека. Это позволит экстренным службам быстрее прибывать на место происшествия», – отметил директор Абаканского отделения «МегаФон» Евгений ПОПОВ.

Также «МегаФон» обращает внимание абонентов на то, что звонки на номера 112, 101, 102, 103 и 104 недоступны из мобильных мессенджеров (WhatsApp, Viber, Telegram и проч.).

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