Есть понимание, как и что нужно делать

Глава Хакасии Виктор Зимин проинформировал руководителя Совета Федерации Валентину Матвиенко о социально-экономической ситуации в республике.

В рабочей встрече также принял участие председатель Верховного Совета Хакасии Владимир Штыгашев.

Виктор Зимин подробно проинформировал председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко о социально-экономической ситуации в Хакасии и о том, с какими показателями республика завершает первое полугодие 2017 года.

— Республика в настоящее время занимает седьмое место в стране по промышленному росту, входит в пятёрку субъектов Российской Федерации по стабильности регионов, — доложил Виктор Зимин. — Планируется, что индекс промышленного роста по итогам этого года должен вырасти на 25 процентов.

Среди главных направлений экономики Хакасии Виктор Зимин назвал добычу угля, гидро­энергетику, металлургическую промышленность, а в перспективе и производство электролитического металлического марганца.

«Рабочую встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко считаю успешной. Кроме обсуждения социально-экономических вопросов, вместе с Владимиром Николаевичем рассказали о финансовом положении республики. Несмотря на госдолг, Хакасия ежегодно растёт по объёму собственных доходов, мы готовим и уже реализуем стратегию промышленного развития региона, которая затрагивает всю Сибирь. Но нам сегодня нужно реализовать комплекс мероприятий, чтобы справиться с госдолгом. Есть понимание, как и когда это нужно делать, есть поддержка наших инициатив на федеральном уровне», — так прокомментировал итоги рабочей встречи Виктор Зимин в своём Инстаграме.

Председатель Верховного Совета Хакасии Владимир Штыгашев в свою очередь отметил, что при обсуждении вопроса о межбюджетных отношениях было найдено понимание, поскольку он постоянно ставился президентом России и лёг в основу поручений. «Валентина Ивановна также поддержала нас в этом вопросе, — подчеркнул Владимир Штыгашев, — поскольку сама прошла эту школу: была и министром, и вице-премьером, и в течение нескольких лет губернатором Санкт-Петербурга. Она понимает, с какими сложностями мы сталкиваемся. В результате передачи доходных налогов, которые раньше были региональными, в Федерацию, и части полномочий на региональный уровень без соответствующих денежных средств, за последние шесть лет в республике создался дисбаланс. Для решения этой проблемы мы были вынуждены привлекать средства коммерческих банков. Валентина Ивановна была очень удивлена, что нам крайне мало предоставляют бюджетные кредиты со стороны министерства финансов России: мы почти лишены такого льготного кредитования, хотя доля для таких субъектов должна составлять 40 — 50 процентов. Поэтому обещала поддержку в решении вопроса о предоставлении нам финансовой помощи».

Со своей стороны Виктор Зимин и Владимир Штыгашев заверили, что республика также будет работать над увеличением доходной базы, повышением собираемости налогов, укреплением финансовой дисциплины.

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