Иван Вагнер: «Главное в человеке — горящие глаза»

На прошлой неделе глава Хакасии Виктор Зимин принял отставку своего заместителя Ивана Вагнера, курировавшего сельское хозяйство республики. Руководитель поблагодарил Ивана Эрвиновича за совместную работу, отметил его значимый вклад в развитие сельского хозяйства и пожелал ему удачи.

Огонь

Так выглядят строки официального пресс-релиза, но здесь отнюдь не всё, что можно сказать об этом человеке. Да, годы уходят незаметно. Столь же незаметно печальные дела уступают место достижениям, и уже трудно их оценить, поскольку есть ощущение, что так оно всё и было. Хотя было по-другому.

Не сильно сгущу краски, если скажу, что в 2009 году вместо сельского хозяйства мы наблюдали руины! Причём не дымящиеся, а забытые и пыльные. Таковы были последствия сначала отсутствия возможности помогать селу, а затем неналичие желания ему помогать.

С тем багажом и приступил к работе восемь лет назад новый министр сельского хозяйства Хакасии Иван Вагнер, который на практике взялся реализовывать политику нового главы республики Виктора Зимина, назвавшего данную отрасль приоритетным направлением экономики.

О! Кривых усмешек тогда было много, слов о «чёрной дыре» ещё больше. Тем не менее сегодня мы говорим о надёжной продовольственной безопасности Хакасии. Перечисление только видов государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям, переработчикам, личным хозяйствам, дачникам, малым и отдалённым сёлам может занять половину этого текста. А вторая половина достанется построенным за эти годы на селе школам, клубам, ФАПам, дорогам, водопроводам и многим другим спортивным и культурным объектам.

Хотя в сентябре 2009 года в момент нашего первого интервью Иван Эрвинович рассказывал всего о двух защищённых в Москве программах поддержки развития мясного и молочного скотоводства и о первых 173 миллионах рублей, выделенных федеральным бюджетом.

Впрочем, не стоит вести подобный разговор в цифрах и вряд ли нужно в показателях. Правильнее будет — в «отношениях» к делу, к людям, к своей земле. Тем более что разговор с Иваном Вагнером тогда начался не с моего, а с его вопроса:

— Знаете, что я больше всего ценю в руководителях? Это горящие глаза! Глаза человека, который готов свернуть горы, но добиться лучшего, большего, высшего. Такие не просят, они требуют, за глотку берут, и вот им, а министр тоже человек, я с удовольствием помогаю.

Но, к сожалению, есть категория руководителей, которым и не надо ничего. Ну, живут они себе тухло, еле-еле концы с концами сводят, а то и вовсе не сводят, и ладно. Инициативы — ноль, желания получить помощь из бюджета хоть отбавляй. И всем помогали, всех тянули, под один гребень зачёсывали. Что по любым соображениям — неправильно.

Поэтому со следующего года оказание медвежьих услуг отменяется. В систему субсидирования внесены коррективы, которые меняют подход к процедуре. Кто будет хорошо работать, развиваться, стремиться к лучшему, тот получит больше. Кто доводов не воспринимает, кого ни в чём не убедишь и работать по-иному не заставишь, не получит ничего!

Оптимизм

Прошёл год. Очень продуктивный, очень насыщенный, наполненный шумом новой техники, внедрением новых технологий и расширением списка господдержки сельчанам. В ноябре 2010-го мы вновь встретились, и выяснилось, что позиция министра ничуть не изменилась:



— Мой главный лозунг: «Не терять чувства оптимизма». Не отчаиваться, не пасовать перед трудностями, потому что государство сегодня так помогает селу, что шанс выжить есть у каждого. И попробовать себя в таком бизнесе, как сельское хозяйство, сегодня может практически любой человек.

За исключением тех, кто привык сходить и денег по-быстрому срубить. Нет, здесь всё не так. Надо построить помещения, которые потом никому не продашь, надо купить скот, от которого потом никуда не убежишь. А кто занимается многоотраслевым хозяйством (посевная, заготовка кормов, уборка, осеменение, окот, молодняк), тому ещё веселее.

Так что оптимизм очень важен. Сегодня многие дела в сельском хозяйстве рискованные, но если не рисковать, значит, ничего не добиться.

Что ещё всегда бросалось в глаза, так это стремление Вагнера называть вещи своими именами и чётко обозначать проблемы, не дающие сельскому хозяйству развиваться. Собственно, на этой почве в феврале 2011 года он и обозвал «Новый год»… «убийцей»!

— Для сельчан, — говорил Иван Эрвинович, — самый страшный праздник — Новый год! Вот нынче 30 — 31 декабря последние деньги хозяйствам перечислили, и настало чувство: всё! В следующий год точно пойдём на развитие. Но тут по нам как дали ценами — и, считай, приехали. По ряду хозяйств затраты на электроэнергию выросли почти в три раза, и на грани катастрофы оказалось самое энергозатратное молочное производство. Выручка за молоко не покрывает электрических счетов.

Не лучше дела и с ГСМ. Дизельное топливо (по сути, отходы нефтяных компаний) стоит дороже самого высококачественного бензина марки «Евро»…

Я твёрдый сторонник того, что данный вопрос должен разрулиться в системном общефедеральном порядке, иначе не выдержит никакая экономика.

Впрочем, мы рук не опускаем. Правительство Хакасии сейчас вырабатывает меры, которые бы не позволили погубить сельское хозяйство. Субсидии на энергию уже предусмотрены в размере 30 миллионов рублей. Правда, есть опасение, что названную сумму придётся увеличить ещё миллионов на 40, чтобы выдержать монополистический беспредел. Но мы ради благородной цели готовы на всё.

Увы, поднятый тогда вопрос актуален и сейчас. Каждый год правительству Хакасии, минсельхозпроду приходится реагировать на игры монополистов и держать хозяйства и сёла на плаву.

Ответ

Однако в действительности напрягаться приходилось не только по поводу проблем «сверху», но и в связи с непонятками «снизу». Ведь, казалось бы, в том же 2011 году мы поаплодировали факту, что благодаря усилиям правительства республики количество фермерских хозяйств в Хакасии резко возросло (с 270 до 680). И мне даже успелось задать вопрос: «То есть процесс пошёл?» — как Иван Эрвинович заявил:

— Пошёл, да не всегда в нужную сторону.

— В смысле?

— Любят врать. У иных фермерских хозяйств, судя по отчётам, из года в год расходы есть, а доходов нет. Что уже подозрительно и объясняется нелегальной продажей своей продукции. Вот почему было принято решение с этого года заявления о выплате субсидий принимать лишь с копией налоговой декларации.

Если человек работает подпольно, не хочет платить налоги, не хочет отчитываться — значит, «дальше без нас». Об этом я говорю открыто на совещаниях в районах. Из-за обмана мы сильно теряем свой потенциал в производстве и реализации мяса, а также проигрываем в показателях. Между тем федеральная помощь регионам поставлена в прямую зависимость от цифр роста, которых им удаётся добиться. Государство, оказывая серьёзную поддержку селу, вправе требовать ответную отдачу, и не понимать этого просто нельзя.

Кроме этого нас интересует официальность зарплат и официальность оформления людей в КФХ. Минувший год уже продемонстрировал заметный рост налоговых поступлений именно от фермерских хозяйств. И в том также наш потенциал, который никто подрывать не имеет права.

И всё же, когда требовалось, когда ситуация накалялась, Иван Вагнер не сходил с линии атаки и горой стоял за тружеников сельского хозяйства. Да и кому, как не ему, профильному министру, а позже и заместителю главы Хакасии, следовало принимать бой. Вот пример (из разговора, состоявшегося в конце 2013 года):

— Сельчан часто критикуют за то, что их продукция в магазинах всё дорожает и дорожает. Но как может быть иначе, если в прошлом году льготная цена дизтоплива для сельского хозяйства была 17 рублей за литр, а нынче 35, причём с начала года. И ещё! Раньше за электроэнергию мы платили 1 рубль 18 копеек, а теперь это уже 3 рубля 50 копеек.

Поэтому республика вынуждена либо идти на серьёзную бюджетную поддержку, чего она сегодня в полной мере сделать не может, либо сельчане вынуждены биться за увеличение цены своей продукции.

Хотя если брать цену молочной продукции на прилавках, от 20 до 35 процентов максимум — её стоимость от производителя, остальное — чужие накрутки. Так что винить одних сельчан нельзя!

Ну, и главное, чего удалось добиться — это уверенность сельских людей в завтрашнем дне. Многие почувствовали, что нужны своей стране.

Сегодня в республике ведут свои хозяйства 1,5 тысячи фермеров. В 2015 году объём валовой продукции сельского хозяйства республики вплотную приблизился к 13 миллиардам рублей, что неудивительно, если за последние годы в него было вложено семь миллиардов. И в каждом из этих событий принял активное участие Иван Вагнер…

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