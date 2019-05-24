Канделаки развеяла мифы о пьяном Порошенко и «веселом парне» Зеленском



Генеральный продюсер «Матч-ТВ» Тина Канделаки высказалась о бывшем и новом президентах Украины — Петре Порошенко и Владимире Зеленском.

В эфире радио «Комсомольская правда» Канделаки развеяла миф о Порошенко-алкоголике. Она отметила, что странный внешний вид и поведение бывшего президента Украины на утренних встречах не были связаны с вечерним перепоем. Журналистка уточнила, что узнала правду от человека, который близко знает Порошенко, но не является его другом.

«Он говорит: «А ты знаешь, что у него диабет? Он никогда не был алкоголиком. Он глубоко больной человек, который очень многие политические решения принимал еще и под влиянием того, что ему просто элементарно плохо делалось», — вспомнила Канделаки.

Кроме того, она призвала не верить тому, что Зеленский — просто комик, «смешной парень», ставший президентом страны. Она отметила, что он является успешным бизнесменом.

«Насколько я знаю, под 50–60 миллионов долларов его личное состояние, — уточнила Канделаки. — Причем заработанное реально на производстве, на том, что у него крупнейшая компания. Он не какой-то мальчик-клоун, ведущий праздники при больших дядях».

По мнению журналистки, многое, что сейчас происходит на Украине, показано в сериале «Слуга народа» с Зеленским в главной роли. Он играет учителя истории, который становится главой государства.

«Рекомендую посмотреть его. Там есть все ответы на вопросы, как из простого, как людям кажется, человека получается настоящий президент, — посоветовала она. — Очень быстро человек, умеющий думать, начинает учиться».



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