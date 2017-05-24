Легкоатлет из Абакана— победитель весеннего полумарафона в Омске

24.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Спортсмен из столицы Хакасии Денис Чертыков обогнал сотни спортсменов со всей страны.

21 мая у Иртышских ворот в Омске завершились соревнования XXII Весеннего полумарафона. Участниками забега стали около одной тысячи спортсменов и любителей бега из России, а также из Казахстана и Испании.

Спортсмен из столицы Хакасии Денис Чертыков показал лучшее время, преодолев дистанцию за 1 час 06 мин. 28 сек. Воспитанник СДЮШОР по легкой атлетике Абакана занимается у тренера-преподавателя школы Игоря Владимирова.

Как признался спортсмен, омский забег дался ему нелегко из-за жаркой погоды. Полумарафонская дистанция проходила по Иртышской набережной и «Зелёному острову».

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 11 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
61, за 0,768