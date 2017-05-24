Легкоатлет из Абакана— победитель весеннего полумарафона в Омске

Спортсмен из столицы Хакасии Денис Чертыков обогнал сотни спортсменов со всей страны.

21 мая у Иртышских ворот в Омске завершились соревнования XXII Весеннего полумарафона. Участниками забега стали около одной тысячи спортсменов и любителей бега из России, а также из Казахстана и Испании.

Спортсмен из столицы Хакасии Денис Чертыков показал лучшее время, преодолев дистанцию за 1 час 06 мин. 28 сек. Воспитанник СДЮШОР по легкой атлетике Абакана занимается у тренера-преподавателя школы Игоря Владимирова.

Как признался спортсмен, омский забег дался ему нелегко из-за жаркой погоды. Полумарафонская дистанция проходила по Иртышской набережной и «Зелёному острову».

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