Дорогие выпускники! Уважаемые учителя и родители!

В эти майские дни в больших и маленьких школах Хакасии, как и по всей стране, проходит замечательный праздник «Последний звонок». Он означает не только сам факт окончания учёбы в школе и получение базового образования. Этот праздник символизирует прочную связь между поколениями первоклашек и выпускников, учителями и учащимися, детьми и их родителями.

Пока вы учитесь, буднично проживаете каждый день, но спустя годы поймёте, что школа — это наша вторая семья, с которой связаны самые светлые и радостные воспоминания.

Сегодня около восьми тысяч выпускников средних и основных школ республики стоят на пороге выбора профессии. И в этом выборе заключается их ответственность за собственное будущее, за будущее нашего региона и страны в целом. Надеюсь, что свои жизненные перспективы вы обязательно свяжете с Республикой Хакасия. Сегодня мы создаём здесь необходимые условия для того, чтобы вы смогли получить качественное образование, стать востребованными специалистами, добиться профессионального успеха, реализовать свой творческий потенциал.

Для этого в нашей Хакасии есть все предпосылки: Хакасский государственный университет имени Николая Фёдоровича Катанова, который с каждым годом наращивает базу и становится одним из лучших учебных заведений юга Сибири (недавно он вошёл в сотню лучших вузов страны), Хакасский технический институт — филиал Сибирского федерального университета, который недавно обзавёлся военной кафедрой. Высокие рейтинговые позиции сохраняют и другие учебные заведения республики.

Мы строим школы, современные крупные объекты здравоохранения и культуры. Поднимаем на новый уровень проведение спортивных и культурных мероприятий. Я убеждён, что наша молодёжь должна не только отдавать свои силы, знания и труд, но и иметь возможность находить полезные и интересные развлечения. Не хуже, чем в больших городах. Мы этого достойны.

Хочу сердечно поблагодарить учителей и родителей, которые вкладывали душу в воспитание молодого поколения, передавали ему свой опыт и знания, создавали прочную основу для личностного развития каждого ребёнка. Уверен, для сегодняшних выпускников это будет служить надёжной опорой в их взрослой жизни.

Примите мои самые тёплые, искренние поздравления с завершением учебного года и окончанием школы! От всей души желаю вам успеха и удачи в делах! Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







