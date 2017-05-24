Настраиваемся на успех!

Совсем скоро для восьми тысяч выпускников Хакасии наступит пора экзаменов. Это пугает не только учеников, но и их родителей. Как вести себя в этой непростой ситуации, рассказывает психолог республиканского центра медицинской профилактики Ирина Мананникова.

Существует несколько правил, которые смогут улучшить самооценку и эмоциональное состояние экзаменуемого.

Поведение родителей. В экзаменационную пору основная задача пап и мам — создать комфортные условия для подготовки ребёнка и... не мешать ему. Поощрение, поддержка, реальная помощь, а главное — спокойствие взрослых помогают выпускнику успешно справиться с собственным волнением. Не запугивайте ребёнка, не напоминайте ему о сложности предстоящих экзаменов. Это не повышает мотивацию, а только создаёт эмоциональные барьеры, которые сам ребёнок преодолеть не может.

Очень важно скорректировать ожидания выпускника. Объясните: для хорошего результата совсем не обязательно отвечать на все вопросы ЕГЭ или ОГЭ. Гораздо эффективнее выполнить те задания, на которые он знает ответ, чем переживать из-за нерешённых. Важно обсудить ситуацию, что будет, если ребёнок не наберёт нужных баллов. Обсудите с ним запасные варианты, к примеру, получение среднего профессионального образования. Всё это необходимо во избежание потерянности и растерянности при недоборе баллов.

Независимо от результата экзамена часто, щедро и от всей души говорите ему о том, что он (она) — самый любимый (любимая), и что всё у него (неё) получится! Вера в успех, уверенность в своём ребёнке, его возможностях, стимулирующая помощь в виде похвалы и одобрения чрезвычайно важны.

Организация занятий. Необходимо понять, в какой помощи нуждается ваше чадо. Кому-то нужна поддержка в распределении тем для повторения, кому-то в чётком контроле в подготовке к ЕГЭ, а кто-то, имея высокую самостоятельность, в этом не нуждается. На данном этапе следует узнать у самого ребёнка: «Как я могу тебе помочь в подготовке и сдаче ЕГЭ?»

Очень важно разработать индивидуальную стратегию поведения при подготовке и во время экзамена. Именно индивидуальную, так как все дети разные — медлительные, активные, тревожные. В её разработке родители должны принять самое активное участие: помочь детям осознать свои сильные и слабые стороны, понять свой стиль учебной деятельности, развить умение использовать собственные интеллектуальные ресурсы и настроить на успех. Кроме того, обеспечьте своему выпускнику удобное место для занятий.

Важно понимать, что волнение в любом случае будет, а в лёгкой степени оно даже полезно, так как стимулирует, держит в тонусе, и это помогает сдать экзамены на хорошем уровне. Другое дело, когда волнение зашкаливает. Здесь нужна конкретная помощь, заключающаяся в выяснении причин волнения и снятии напряжения. Поэтому на этапе подготовки и сдачи ЕГЭ следует внимательно наблюдать за состоянием детей.

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Для расслабления и улучшения общего состояния необходимы:

— ритмичное дыхание (глубокий вдох, задержка дыхания, медленный выдох),

— прогулки на свежем воздухе,

— правильное питание и физкультура.

Что можно предложить ребёнку?

Если устали глаза, нужно часто поморгать, 40 — 60 секунд смотреть на естественный зелёный цвет. Если кружится голова, можно перевести взгляд с одного на второй, третий, четвёртый и так далее объекты.

При нервной дрожи сделать вдох, затем выдох (повторить 3 — 6 раз), сделать медленный вдох и выдох.

Для активации мозговой деятельности растирать сверху вниз уши, слегка прикусить кончик языка, нажать на область между носом и верхней губой, где заканчиваются зубы, помассировать. Можно использовать ещё один механизм, повышающий эффективность подготовки к экзамену, — так называемые формулы самовнушения. Например: «Мой мозг работает хорошо. Мысли ясные, чёткие, я уверен в себе», «Моя память работает хорошо. Я всё помню». «Я ощущаю бодрость и уверенность в себе», «Моя речь спокойная, уверенная, неторопливая».

Самое главное в таких формулах не использовать частицу «не».

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