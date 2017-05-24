Однако, запах…

Недалеко от столицы республики находится небольшое село Красноозёрное. Народ здесь живёт работящий и приветливый. Сам населённый пункт — чистый, ухоженный. Вот только запах тут иногда стоит такой, что, как говорится, хоть святых выноси.

Первый запах на деревне

Этот запах жители села называют основной своей проблемой и, не скрывая, указывают на его источник.

— Причина зловония — в расположенных за селом наво-зохранилищах бывшего свинокомплекса, — рассказала одна из встреченных мною на улице жительниц села, гулявшая с малолетним ребёнком и небольшой симпатичной собачкой. — Не смердило так даже тогда, когда эти хранилища использовались по их прямому назначению. Сейчас туда сливают, видимо, какую-то химию. Особенно сильный запах ощущается после дождей, в жару — тогда становится вообще невыносимо...

Примерно то же самое рассказывали и другие местные жители, показавшие дорогу к тем самым навозохранилищам, а заодно назвавшие и того, кто уже несколько месяцев сливает в них какую-то дрянь. Это одно из известных и успешных предприятий республики, производящее пиво и безалкогольные напитки, — ООО «Альпина».

Зловонное место удалось оты-скать быстро. Находится оно на возвышенности, буквально в километре с небольшим от села. По ведущей к нему просёлочной дороге постоянно идут грузовые автомобили-цистерны. У двух больших квадратных бассейнов, куда и опорожняют ёмкости с некоей мутной жидкостью, стоят таблички, утверждающие чью-то частную собственность. Водители автоцистерн производят слив открыто, никого не опасаясь, и затем так же спокойно уезжают.

Ещё одно наблюдение: птицы явно избегают тут появляться, но коровы у кромок зловонных резервуаров пасутся. А вонь в этом гиблом месте и правда ужасная...

Что тут происходит? Вопрос был задан в ООО «Альпина». Ответила юрист предприятия Наталья Квичанская, пояснившая, что таким образом они готовят «удобрения». На производство последних якобы есть соответствующее техусловие. Один из ингридиентов будущего нового продукта предприятия — оставшийся в резервуарах навоз, другой — не содержащие вредных веществ сточные воды, образующиеся после промывки технологического оборудования. В то, что всё это, смешавшись, издает жуткую вонь, способную дать прикурить любому астматику или аллергику (да что там — целому селу!), Наталья Квичанская верить наотрез отказывается. «А что, — удивляется она, — когда в тех хранилищах держали навоз, запаха не было?..»

Глас вопиющих

«Мы, жители села Красноозёрное Усть-Абаканского района, просим помощи и содействия. Рядом с нашим селом сливает сточные воды ООО «Альпина». Загрязняются почва и вода, идут зловонные запахи, рядом пасётся скот. Невозможно вечером гулять с детьми и проветривать наши дома. Куда ни жалуемся, везде отказ и тупик в решении этой проблемы. Просим принять меры, чтобы нас и наших детей не травили!»

Такие и подобные им обращения от красноозёрцев начиная с 2016 года поступили практически во все природоохранные и надзорные структуры республики. Знают об этой ситуации и в региональном отделении Общероссийского народного фронта. Здесь рассказали, что ведут работу по обращению жителей Красноозёрного, постоянно напоминая об их проблеме в природоохранные структуры и правоохранительные органы республики. Делать этого не перестанут, пока не исчезнет повод для возмущения людей.

— Более того, эту проблему обязательно будем выносить на уровень центрального штаба всероссийской общественной организации. И очень надеемся на то, что проходящий в стране Год экологии поспособствует скорейшему её решению! — сообщил сопредседатель отделения ОНФ в Хакасии Александр Профатилов.

Также собеседник «Хакасии» зачитал несколько выдержек из официального ответа Управления Росприроднадзора по РХ на запрос ОНФ по данной ситуации. Из документа следует, что ООО «Альпина» сливает в навозохранилища у села Красноозёрное не абы что, а собственные сточные воды, чем нарушает действующее природоохранное законодательство. И именно поэтому общество с ограниченной ответственностью недавно было подвергнуто административному взысканию в виде штрафа. Кроме того, в упомянутом ответе на запрос сообщается, что Росприроднадзор по РХ уведомил собственников земельного участка и расположенных на нём навозохранилищ (Управление Росимущества по РХ) о нецелевом их использовании арендатором. Последним, как вы, наверное, уже догадались, является ООО «Альпина».

Цена вопроса

Более развернутый комментарий по рассматриваемой проблеме дал исполняющий обязанности начальника отдела экологического надзора Управления Росприроднадзора по Хакасии Михаил Цербунов. По его словам, первая проверка по обращению жителей села Красноозёрное природоохранным ведомством была проведена в прошлом году. Уже тогда действия частного предприятия, сливавшего неочищенные сточные воды в фактически арендованные у государства навозохранилища, были признаны незаконными. Тогда предприятие только предупредили о возможных последствиях.

— На тот момент незаконные действия ООО «Альпина» были пресечены. Свои сточные воды предприятие вывозило на специализированные очистные сооружения Хакресводоканала, и вопросов к ним с нашей стороны не возникало. Однако в 2017 году вновь зарегистрированы аналогичные нарушения — сброс неочищенных сточных вод в непредназначенные для этого объекты. В результате были применены уже штрафные санкции с учётом отягчающих обстоятельств непосредственно к юридическому лицу в размере 20 — 25 тысяч рублей, — уточнил Михаил Цербунов.

Он также отметил, что ООО «Альпина» не предоставляло в Росприроднадзор доказательств производства обществом удобрений. И посетовал на то, что у ведомства нет полномочий следить за качеством атмосферного воздуха. А ведь именно на это главным образом и жалуются красноозёрцы. Вместе с тем оставлять ситуацию с незаконным сливом сточных вод природоохранное ведомство не намерено в любом случае. По словам Михаила Цербунова, в настоящее время готовится пакет документов в прокуратуру республики, которая, в свою очередь, может понудить собственника земли и навозохранилищ расторгнуть с «Альпиной» договор аренды. И тогда предприятие больше не сможет сливать туда свои отходы, злополучные выделения которых загрязняют горемычную сельскую округу.

Поможет ли красноозёрцам принципиальная позиция Росприроднадзора и ОНФ? Поживём — увидим. Но, признаться, очень хочется на это надеяться. А пока делание «удобрений» продолжается. И зловоние, увы, не прекращается.

Скажем больше. По признанию вышеупомянутого представителя ООО «Альпина», в настоящий момент юридическая служба пытается обжаловать наложенные на предприятие административные санкции. Помимо этого, оно готово провести с помощью компетентных специалистов пробы атмосферного воздуха. И, видимо, доказать жителям Красноозёрного, что воздух у них в селе абсолютно безопасен и вполне пригоден для дыхания.

* * *

Важно

5 января 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 2017 год в России объявлен Годом экологии. Цель этого решения — привлечь внимание общественности и государственных структур к проблемам, существующим в экологической сфере, а также улучшить состояние экологической безопасности страны.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







