Путин лично наградил спецназовцев за подвиг в Сирии

Президент России Владимир Путин, как и обещал, лично наградил российских спецназовцев, совершивших подвиг в сирийской провинции Алеппо, где они два дня сдерживали атаку боевиков, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Глава государства в среду, как и обещал, лично наградил российских спецназовцев, совершивших подвиг в Сирии, в провинции Алеппо», – передает его слова РИА «Новости».Песков напомнил, что спецназовцы два дня прикрывали участок фронта и отбили атаки многочисленных групп боевиков. При этом сирийские войска из-за несогласованных действий отступили на этом участке фронта, оставив на передовой российских военных.

11 мая Песков сообщал, что Путин лично наградит группу офицеров Сил специальных операций за подвиг в Сирии. Перед этим стало известно, что за помощь в борьбе с террористами награды присвоены нескольким офицерам Сил специальных операций сирийских Вооруженных сил, а командиру группы дали Героя России.

Речь идет о подвиге 16 российских офицеров, которые на передовом рубеже в провинции Алеппо отразили атаку превосходящих сил соперника – боевиков террористической организации «Джебхат ан-Нусра». 300 террористов обстреливали россиян из установок «Град», артиллерии, минометов и танка. Однако спецназовцам удалось двое суток сдерживать террористов, уничтожив танк противника, две БМП и начиненный взрывчаткой автомобиль с террористом-смертником.

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