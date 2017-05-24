19 мая исполнилось 95 лет со дня рождения всесоюзной пионерской организации. «Хакасия» обратилась к жителям республики с вопросами: что значит для вас пионерия и нужно ли такое мощное движение школьников сегодня?

Светлана ОКОЛЬНИКОВА, и. о. министра культуры Хакасии:

— Я была очень активным пионером, председателем совета дружины. Парадная форма, линейки, речёвки — это заставляло внутренне «подтягиваться», дисциплинировало. Сбор металлолома, макулатуры, посадка деревьев, слёты — очень интересная и полезная жизнь. Думаю, что сегодняшним детям этого не хватает!

Лиана ПОПОВА, ученица 5-го класса школы № 1 (Усть-Абакан):

— Я знаю, что такая организация была в СССР: принимали по учёбе, и если ты не был пионером, все знали, что ты двоечник, а это было стыдно. В пионерах был также тот, кто всегда готов помочь ветеранам, малышам. По-моему, это очень нужно. Мой папа только октябрёнком сумел побыть, потом пионерии не стало, но он очень интересно рассказывал про пионерский лагерь.

Венеранда ТОПОЕВА, директор профучилища № 18 (Аскиз):

— Полезная организация была. Смотрю уже как педагог: пионерия воспитывала честность, дисциплинировала, давала стимул к учёбе. Помню, как мы, тимуровцы, помогали копать старикам картошку, убирать территорию, да много всего делали. Считаю, что такое объединение школьников надо создавать уже с начальных классов. И не как волонтёрское, а под «крылышком» государства. И о названии организации подумать хорошенько, это тоже важно.

Борис ШАПОШНИКОВ, предприниматель (Черногорск):

— Я пионером побыть не успел. Но, считаю, организация такая необходима для детей. Говоря коротко, равнение — на объединение! И криминала меньше станет, и друг на друга ребята будут оглядываться, подражать хорошему, а не зависать денно и нощно в компьютере. Конечно, речь не идёт, как некогда, о марксистско-ленинской идеологии. Главное — вечные человеческие ценности. И атрибутика как элемент игры детям просто необходима!

Елена БАРАВЛЁВА, заместитель главы Усть-Абаканского района:

— Я была и активной пионеркой, и пионерской вожатой. Нынче в День пионерии у нас состоялся слёт бывших вожатых, было здорово: воспоминания о ребятишках, своей молодости, добрых и полезных делах. Ведь самая главная традиция пионерии, как сегодня юнармии, — любовь к Родине. А это понятие вечное, не зависящее от того, какая идеология на дворе. Если перечислить нравственные ценности пионеров, то они один в один с нынешними юнармейцами. Заорганизованность не нужна — только желание детей и их родителей. У нас в школе села Московское есть пионерская организация. Они сами захотели — и сделали!

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