Размер шага — миллион!

На прошлой неделе был праздник. Очень важный для Хакасии и очень значимый для коллектива разреза «Майрыхский», чьи работники добыли первый миллион тонн угля.

Исторический момент реализовали машинист экскаватора Максим Николенко и водитель автосамосвала Вячеслав Злобин. Именно они добыли и отгрузили юбилейную тонну угля. По сути, это их ежедневная, тяжёлая, отнюдь не парадная работа. И тем замечательнее, что праздник состоялся!

Угольная компания «Разрез Майрыхский» — молодое и динамично развивающееся предприятие. В его планах к 2019 году добывать три миллиона тонн угля в год. Хотя события говорят о том, что такое может случиться гораздо раньше.

— Это первый миллион, который мы добыли очень быстро, — сказал директор разреза Виктор Козьмин, поздравляя коллектив. — В связи с чем планы меняются! Рубеж 2017 года в миллион триста тысяч тонн угля смещается на отметку в миллион семьсот тысяч. А в 2018-м — это уже будет 2,5 миллиона тонн. И если за прошлый год мы выплатили 26 миллионов рублей налогов, то в этом году налоговые отчисления составят более 250 миллионов.

Виктор Леонардович также искренне поблагодарил за помощь, поддержку и внимание правительство Республики Хакасия, администрацию Алтайского района. Глава администрации Владимир Пономаренко заметил, что благодаря угольщикам Алтайский район скоро превратится в бездотационную территорию.

А глава Хакасии Виктор Зимин ситуацию оценил с иной стороны:

— Есть вещи, — подчеркнул Виктор Михайлович, обращаясь к горнякам, — на которые реагируют наш президент и правительство России. Сегодня Владимиром Владимировичем Путиным подписан очень важный документ о развитии каменноугольного Бейского узла. Это сотни миллиардов инвестиций. Только по линии РЖД, которые приняли решение идти маршрут Абакан — Тайшет со вторыми путями и тоннелями не мелкими участками, а сплошным фронтом, вложат в Хакасию более ста миллиардов. И всё благодаря вашему труду. Не будь этого миллиона, кто бы нам поверил?! Вот, казалось бы, цена вопроса — «Что такое миллион тонн угля?» Большое вам за это спасибо!

Ну а дальше случилось главное. Картина движения 55-тонных БелАЗов — их загрузка и блеск чёрного золота в кузовах машин — выглядела эпичной и вызывающей уважение. Потом, конечно, были воздушные шары, автографы на огромном куске угля, брызги шампанского и смущённые лица горняков, не привыкших к лишнему вниманию.

Горные работы на разрезе «Майрыхский» были начаты осенью 2015 года, причём сразу с помощью собственного горно-транспортного оборудования и с трудоустройством жителей Республики Хакасия. Сегодня численность персонала — 200 человек, при выходе на проектную мощность она увеличится до 400.

За небольшой срок создана инфраструктура предприятия: построены административное и бытовое здания промплощадки, две линии электропередачи, трансформаторная подстанция, углепогрузочный пункт с дробильно-сортировочным комплексом, подъездной железнодорожный путь и станция. Кроме всего Виктор Зимин отметил, что к разрезу проявляют интерес крупные федеральные вузы. Ни много ни мало старейший и престижнейший горный университет Санкт-Петербурга направил сюда заявку на стажировку и трудоустройство своих выпускников.

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