Союз «Молодые профессионалы» поблагодарил Главу Хакасии

В адрес главы республики Виктора Зимина поступила благодарственная телеграмма от генерального директора Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Роберта Уразова.

В телеграмме говорится:

«Виктор Михайлович, благодарю Вас, а также Вашу региональную команду за подготовку и проведение на высоком уровне регионального чемпионата «Молодые профессионалы». Желаю дальнейшего развития и осуществления всех намеченных планов. Надеюсь на продолжение плодотворного сотрудничества, сохранение деловых и дружеских отношений».

Напомним, чемпионат «Молодые профессионалы» встретил в Республике Хакасия около 100 конкурсантов из пяти субъектов Сибирского федерального округа. Региональный чемпионат проводился по 10 компетенциям.

«Молодые профессионалы» – важнейшее соревнование, в котором принимают участие как молодые квалифицированные рабочие, студенты, так и специалисты, мастера производственного обучения, которые выступают в роли экспертов, оценивающих выполнение заданий.

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