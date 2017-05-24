Спасённые воды

В посёлке Жемчужный Ширинского района прошло выездное совещание, посвящённое подготовке местных канализационно-очистных сооружений (КОС) к летнему сезону.

Обсуждение проходило непосредственно на стратегическом объекте с участием главы муниципалитета, представителей абаканской подрядной организации и собственно эксплуатационной компании.

— Мы собрались для того, чтобы обговорить, какие мероприятия необходимо провести в ближайшее время. Не за горами лето, для нас самая напряжённая пора, которую мы хотим встретить и провести максимально подготовленными, — рассказал Евгений Хабаров, директор ООО «Ригор», занимающегося эксплуатацией канализационно-очистных сооружений Жемчужного. — Как известно, в тёплое время года население посёлка резко возрастает за счёт отдыхающих — с 2,5 тысячи до 30 тысяч человек. Как следствие, количество сточных вод на территории муниципалитета увеличивается в разы. И хотя наша аэрационная станция с самого начала была рассчитана на большие объёмы, к периоду массовых летних отпусков оборудование необходимо ещё раз основательно проверить, чтобы в случае чего оно не подвело.

Обслуживают предприятие без малого 20 человек. Все — специалисты своего дела. Как говорит Евгений Борисович, менее квалифицированным сотрудникам с капризами жемчужненских КОС элементарно не справиться. Этот объект изначально был обречён на многочисленные трудности. Достаточно вспомнить историю его строительства.

— О возведении очистных сооружений на берегу озера Шира заговорили ещё в середине прошлого века. Первый специализированный комплекс вблизи посёлка Колодезный появился в 1970-х годах. Это было неэффективное, маломощное предприятие, которое вскоре закрылось. Спустя 10 лет, теперь уже на окраине Жемчужного, появились новые канализационно-очистные сооружения. Из-за проектных недоработок комплекс отслужил ровно месяц, — рассказал глава местного сельского Совета Сергей Ашуркин.

Долгое время стоки со всего села и его окрестностей поступали напрямую в озеро, природную здравницу Хакасии. От этого уникальная экология Шира нарушилась до не-узнаваемости. Параллельно с загрязнением здесь начали происходить и более серьёзные процессы: целебные свойства воды и ила стали стремительно утрачиваться. Местные жители вспоминают, что за десятилетие с небольшим в некогда солёной-солёной воде вдруг завелась пресноводная рыба…

Таким образом, к середине 2000-х вопрос о строительстве канализа-ционно-очистных сооружений стал актуален как никогда. Создать жизнеспособный комплекс по очистке стоков удалось при поддержке правительства и главы Республики Хакасия Виктора Зимина лишь в 2013 году. Строительство длилось четыре года. В нём были задействованы высококлассные специалисты, в том числе известные гидрогеологи и инженеры крупных российских проектных организаций.

— Тем не менее уже в процессе работы был выявлен ряд инженерных проблем. Связаны они были всё с теми же особенностями самого сооружения, природного ландшафта и окружающей среды, — пояснил начальник строительного участка подрядной организации Анатолий Кайнаков. — Так, в числе главных сложностей оказалась огромная разница уровней: между первой насосной станцией и самой высокой точкой комплекса, куда перекачиваются стоки, 160 метров. Для преодоления этого расстояния понадобились три мощных канализационных насосных станции.

Кроме того, для вывода очищенных стоков на так называемый сухой Иткуль пришлось тянуть очень длинный, порядка 26 километров, трубопровод.

Хочется отметить, что колоссальные усилия людей, которые здесь работали, не пропали даром. Состав воды озера Шира практически полностью восстановлен. И, как уверяют работники канализационно-очистных сооружений Жемчужного, более он не нарушится.

Блок механической очистки. Надежда Тихонова, работник КОС,

одним поворотом вентиля выводит из сточных вод все твёрдые примеси.

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