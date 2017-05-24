Спой песню, как бывало…

19 мая 2017 года пионерии исполнилось 95 лет. На её Красном знамени — два ордена Ленина, орден Дружбы народов. В летопись детской организации вписаны имена пионеров-героев Великой Отечественной войны, труда, защитников государственной границы... В Хакасии первые пионерские отряды появились в 1922 — 1926 годах, отсчёт начался с посёлка Черногорские Копи, а первой вожатой стала Евгения Нырцева.

Нельзя забывать то хорошее, что являла собой пионерия бывшего СССР. Не забыли! И сегодня в плане мероприятий Российского детско-юношеского центра — всероссийская акция «День детских организаций». В Абакане акция началась 18 мая на площади возле Центра детского творчества, где прошёл фестиваль детских и подростковых объединений, организатором которого стал городской союз детей и подростков «Дружба — Ынархас». Продолжилась же 19 мая на улицах городов и сёл республики, в библиотеках, школах и клубах. В этот день в школе № 25 Абакана состоялся сбор делегатов пилотных школ Хакасии под девизом: «Связь поколений — от пионерии к РДШ!» А вечером на торжественной линейке возле абаканской картинной галереи «Чылтыс» звучали задорные пионерские песни.

Проект «Равнение на пионерское знамя!» был запущен в республике ровно год назад. Первый его этап удачно завершён, и 12 мая в музее истории народного образования РХ состоялась выставка, на которую были приглашены почётные гости: ветераны пионерского и детского движения, старшие вожатые из городов и сёл республики, представители современного Российского движения школьников Хакасии, союза детей и подростков «Дружба-Ынархас», педагоги, ученики абаканской школы

№ 1, подготовившие праздничное приветствие. Звучали стихи и пионерские песни, слова признательности и добрые пожелания ветеранам. Настроение было торжественным и тёплым — ведь здесь собралась дружная семья бывших старших вожатых, которые посвятили работе с пионерами долгие и счастливые годы своей жизни. Ветеранам детского движения были вручены благодарственные письма и подарки министерства образования и науки РХ. Сотрудники Абаканского городского управления образованием напечатали и подарили гостям сборник «Любимые пионерские песни». Подарок подготовила к юбилею пионерии и Хакасская республиканская детская библиотека, выпустив очередной номер журнала « Страна Читалия» под девизом: «Салют, пионерия!», полностью посвящённый 95-й годовщине этой детской организации.

В проекте выставки на сегодняшний день приняли участие 35 человек, они предоставили более 350 фотографий, личные воспоминания, реликвии, наградные документы, газетные статьи прошлых лет. Вся собранная информация вошла в электронный архив музея истории образования республики, что станет прекрасным материалом для дальнейшего выпуска сборника по истории пионерского и детского движения Хакасии. Хочется отметить активность школ, которые приняли участие в данном проекте: №№ 1, 2, 7, 12, 20 Абакана, Национальная гимназия имени Н.Ф. Катанова, Абаканский, Ширинский, Черногорский центры детского творчества. Мы, в свою очередь, можем отдать в районные и школьные музеи электронные копии фотодокументов, которые получили в частном порядке, а также фотопрезентацию по истории пионерии Хакасии.

Работая над этой статьёй, я в очередной раз просматривала фотоархив. Вот снимок от 19 мая 1978 года: на совещании в кабинете первого секретаря Абаканского горкома КПСС перед началом пионерского праздника собрались представители всех властных структур, так или иначе ответственных за образование и воспитание детей. Ещё один документ: удостоверение на присвоение звания «Вожатый-методист», на внут­ренней обложке слова Леонида Брежнева: «Работа с пионерами — дело сложное, кропотливое, исключительно ответственное, требующее высокого педагогического мастерства, глубоких знаний, большой души и сердца». Эти и другие документы говорят о том, что государственные структуры вместе с педагогами уделяли пионерской работе должное внимание. И нам, ветеранам пионерии, очень радостно от того, что после многих лет забвения идёт возрождение этой традиции на государственном уровне.

Хочется подчеркнуть, что работа вожатыми для многих из нас была ступенькой профессионального и карьерного роста. Вожатые в большинстве своём стали отличными педагогами, методистами, директорами школ, работниками отделов образований разных уровней. Например, в Усть-Абаканском районе начальником пионерского лагеря «Дружба» много лет работала Т.М. Салтымакова, однажды побывавшая даже на приёме у министра культуры СССР Екатерины Фурцевой; А.Л. Свердлова из Боградского района — ещё одна легенда хакасской пионерии, которая послала нам свои воспоминания, где есть и такие строки: «Горжусь тем, что учила пионеров труду. Мы собирали макулатуру, металлолом, убирали урожай моркови, картофеля в совхозах, чистили от снега улицы, от мусора — лес, берега рек и территорию Салбыкского кургана, высаживали деревья». Да, Тонечка, мы помним тебя и ждём встречи в нашем клубе ветеранов педагогического труда. Жизнь доказала, что вожатская работа — это лучшее средство сохранить на долгие годы здоровье и молодость!

Сегодня мы искренне говорим спасибо тем, кто все эти годы был с нами рядом: бывшим комсомольским работникам, методистам Дворца пионеров, институту усовершенствования учителей, директорам школ и организаторам по воспитательной работе, классным руководителям и нашим пионерам-активистам. Мы поздравляем всех, для кого пионерия стала незабываемой страницей жизни, в чьей памяти звучат пионерские песни, в ком жива искра пионерского задора.

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