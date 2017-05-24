Страшные пожары в Красноярском крае

Десятки домов были охвачены огнем в результате массовых пожаров, начавшихся при сильном ветре в частном секторе в городах Канске и Лесосибирске Красноярского края. Без крова остались более 170 человек, сообщает со ссылкой на местный телеканал сайт ngs24.ru

«Более 100 человек и 58 единиц техники уже задействованы на ликвидации крупных пожаров в городах Канск и Лесосибирск Красноярского края. Из ближайших районов к местам пожаров продолжают прибывать дополнительные силы и техника, в том числе тяжелые коммунальные машины и автомобили, приспособленная для пожаротушения. Работают два пожарных поезда», — рассказали в краевом управлении ведомства. По сведениям МВД, пожар охватил также жилые здания в поселке Малая Кеть Бирилюсского района.

«У моей подруги выгорело всё дотла. Муж дома был с 1,5 годовалой дочкой, жена на работе. Муж успел позвонить и сказать, что вся улица горит. Когда мы с ней добрались туда, уже ничего не осталось. Он босиком даже. Документы только успели взять с собой. Ничего больше нет, всё сгорело. Нужна одежда, мужская, женская, детская… Сейчас мы на работе деньги собрали, чтобы для семьи квартиру снять. Сейчас все просто в шоке», — рассказала НГС одна из жительниц Канска.

«Все люди в поселке выбежали из домов. На дорогах видны забытые вещи, которые видимо выронили. Поселок полностью обесточен, света нигде нет. У всех телефоны почти разрядились. Все как могут помогают тушить. И дети с нами. Я сам вот с сыном на руках. И ведрами просто стараемся отбить огонь, чтобы не дошел до наших домов. Огонь очень близко», — сообщил по телефону житель поселка Стрелка в Лесосибирске. По сообщениям соцсетей, в этом поселке уже сгорело 36 домов.

По сведениям МЧС, на одной из городских улиц, где произошло загорание 9 домов, распространение огня удалось остановить, пожарные ведут проливку территории до полной ликвидации. На другой улице зафиксировано загорание ещё 14 строений различного назначения. Порывы ветра осложняют работу пожарных подразделений.

В Лесосибирске, согласно оперативной информации МЧС, в огне порядка 10 строений в жилом секторе и два сложных пожара на предприятиях деревообработки. Прибытие дополнительных противопожарных сил в город возможно только через паромную переправу.

«Все усилия сосредоточены на защите ближайшего жилья. Люди покинули опасную зону», — рассказали представители ведомства.

По тревоге подняты сотрудники органов внутренних дел в Лесосибирске и Канском районе, где в настоящее время находится несколько очагов возгорания. В Лесосибирск направлен из Красноярска сводный отряд полиции численностью около ста человек, сообщили в краевом УВД.

В условиях сильного ветра огонь продолжает распространяться, сообщает НГС. Причины возгораний пока неизвестны, по предварительным данным, они могут быть связаны с неосторожным обращением с огнем при сжигании мусора и с поджогами травы.

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