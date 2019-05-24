Тина Канделаки поведала, как изменила свою внешность



Знаменитая телеведущая Тина Канделаки раскрыла секреты молодости и красоты. Она поделилась, что только ежедневная работа над собой позволяет ей хорошо выглядеть и чувствовать себя уверенно.

Телеведущая на днях презентует новую книгу под названием «PRO лицо», в которой собраны воедино все рецепты красоты. По словам Канделаки, она никогда не была классической красавицей и до 25 лет не надевала короткую юбку, так как ее параметры не соответствовали стандартам. Но в 30 лет она решила изменить свой имидж и превратила недостатки в достоинства.

Тина Канделаки рассказала, что не первый год занимается бизнесом в сфере красоты и знает множество методик по уходу за собой. По словам телеведущей, прикус является основой основ любой внешности, и на Западе его исправление — самая модная процедура.

Канделаки поделилась, что несколько лет назад решила на эту процедуру и два года ходила в брекетах, пишет Kp.Ru.

«Фотографии до и после — это как после пластической хирургии», — заметила собеседница издания.

Также телеведущая рассказала и о работе на посту генерального продюсера телеканала «Матч ТВ». По ее словам, для нее эта должность, «как и само телевидение, перестали быть сакральными». Канделаки напомнила, что «Матч ТВ» за очень короткий срок встал в одну линейку с каналами, которым десятки лет».

Она поделилась своим мнением и о сегодняшнем поколении. По ее словам, современная молодежь — это «дети, попавшие на технологическую революцию».

«Это сытое поколение выросло, не увидев ни революцию, ни войну. Я считаю, что с этим поколением <…> будет очень сложно. Если экономический рост позволит их потребительские запросы удовлетворять, то они будут продолжать жить так же и дальше», — резюмировала телеведущая.



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