В Абакане после столкновения с Нивой ВАЗ превратился в консервную банку

24.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Авария произошла 22 мая на пересечении улиц Пушкина - Щорса.

Очевидцы случившегося сообщили, судя по повреждениям, Нива въехала в отечественное авто. Кузов "шестёрки" сильно искорёжен: глубокие вмятины на боках и капоте. Свидетели утверждают, машина выглядит так, словно несколько раз перевернулась. Выбитое лобовое стекло и зеркала разлетелись по дороге. В сводке ГИБДД это происшествие не попало. Предположительно, прибывшая к месту аварии бригада врачей осмотрела участников ДТП, пострадавших среди них не было.

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