В Красноярском крае порядка 100 человек тушат деревообрабатывающие предприятия

Огненная стихия разгулялась сразу в нескольких районах края. Всему виной - палы травы.

Пожарная обстановка ухудшается. Мешает бороться с пламенем ураганный ветер. В Лесосибирске горят три частных деревообрабатывающих предприятия. Из-за опасности распространения огня по тревоге подняты сотрудники полиции в двух районах региона: Лесосибирском и Канском. Наиболее сложная обстановка складывается в микрорайоне Абалаковский перевал в Лесосибирске, где ветер несет пал травы в сторону складских помещений. Объявлен план "Тайфун". Из Красноярска на помощь пожарным направлен сводный отряд в составе 100 человек, пишут РИА Новости.

Огонь подобрался к строениям в посёлке Стрелка.

Видео: ЧП Красноярск

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