В Верховном Совете Хакасии выступили за справедливые межбюджетные отношения

В парламенте Хакасии обсудили исполнение бюджета республики за 2016 год. Анализ главного финансового документа прошёл в рамках публичных слушаний, проводимых Верховным Советом ежегодно.

Свое видение проблем и перспектив бюджетной политики высказали с десяток докладчиков. Наиболее масштабный вопрос поднял заместитель председателя Верховного Совета Хакасии Сергей Комаров,

- Мы часто обсуждаем вопрос государственного долга республики, но куда реже говорим о том, что он возник благодаря дополнительным финансовым обязательствам, которые нам были спущены с федерального уровня. Нужно искать новый баланс в системе межбюджетных отношений, где регионы эффективно развивающие свою экономику, могли бы претендовать на адекватные финансовые средства, которые сегодня из них вымываются, - заявил Комаров.

В этой части его поддержал председатель Верховного Совета Хакасии Владимир Штыгашев. Он сообщил, что в целом на территории республики добывается и производится ресурсов на 250-300 миллиардов.

- При этом собственные доходы республики составляют около 15 миллиардов, а региональный бюджет замер на отметке в 24 миллиарда рублей, - отметил Штыгашев.

По данным республиканского министерства финансов наш регион по росту промышленного производства входит в семерку лучших в стране.

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