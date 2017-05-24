В Хакасии директор школы обделяла своих сотрудников в зарплате

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 52-летней жительницы Ширинского района. Женщину обвиняют в служебном подлоге.

С 22 апреля по 28 сентября 2015 года директор одной из сельских школ ежемесячно получала в управлении образования стимулирующие выплаты из надтарифного фонда. Членам комиссии по распределению надбавок руководительница сообщала сумму меньшего размера. После распределения стимулирующих выплат она отдавала делопроизводителю устный приказ о составлении документа и внесении в него выплат сотрудникам-родственникам.Затем директор подписывала бумагу, ставила печать и направляла её в бухгалтерию. После получения стимулирующих, сотрудники отдавали обвиняемой разницу в суммах. Всего за указанный период обвиняемая незаконно получила около 50 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении неё передано в суд, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хакасии.

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