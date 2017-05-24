В Хакасии лесоводов не обеспечивали питьевой водой

Гострудинспекция в РХ выявила множественные нарушения в деятельности предприятия «Абазалессервис».

Заработная плата выплачивалась работникам не вовремя. Производственные участки не обеспечивали достаточным количеством питьевой воды. Работодатель не предоставлял воду в индивидуальных флягах и термосах сотрудникам, работающим в удалении от основных пунктов питания и водоснабжения. Кроме того, на предприятии не было средств и приспособлений для уборки и чистки оборудования. А расстановка самого оборудования в производственных помещениях не соответствует технологической планировке, проезды для транспорта не обозначены указателями и дорожными знаками. Территория склада перед укладкой круглых лесоматериалов в штабеля и пакеты не очищена от мусора. На рабочих местах не размещены надписи, схемы и другие средства информации о необходимой последовательности управляющих действий работников, сообщили в гострудинспекции. Работодателю выдали предписание об устранении нарушений. Возбуждено производство об административном правонарушении.

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