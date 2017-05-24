В Хакасии не всех погасивших судимость допускают до работы с детьми

Так бывшему осужденному, совершившему преступление из категории тяжких, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве РХ в допуске к рассмотрению заявления было отказано.

Заседание комиссии провёл начальник Управления по взаимодействию с правоохранительными органами Хакасии Андрей Дмитриев. В закрытом режиме были рассмотрены заявления от трёх граждан, имевших судимость. Одному в допуске к рассмотрению заявления было отказано: Трудовой кодекс Российской Федерации накладывает безусловное ограничение на занятие педагогической и иной трудовой деятельностью в организациях с участием несовершеннолетних для лиц, совершивших преступление против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Двое человек получили возможность работать с детьми. Комиссия учла характер и степень общественной опасности совершенных заявителями преступлений, признание своей вины, чистосердечное раскаяние, положительные характеристики по месту жительства и работы, сообщается на портале правительства РХ.

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