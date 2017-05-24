В Хакасии разобьют плодово-ягодный сад гигантских размеров

Предприниматель Сергей Бахтин рассказал главе республики Виктору Зимину о своих планах на участок земли близ станции Хан-Куль в Аскизском районе.

Проект, ранее представленный на Совете развития, поражает своими масштабами: плодово-ягодный сад в Хакасии станет самым большим садом на территории в России.

Специалисты изучили землю на участке и сделали вывод, что здесь оптимально выращивать облепиху и жимолость. Облепиха на сегодняшний день востребована в фармацевтике, а жимолость - в кондитерском производстве.

Виктор Зимин отметил, поначалу ему показалось забавой создать самый большой сад в стране. Однако, изучив доклад бизнесмена, в который вошли и научные исследования, глава Хакасии в успех проекта поверил.

Сергей Бахтин рассказал об общей работе с республиканскими властями, закупке саженцев, сроках посадки. Они намечены на октябрь. Кроме того, планируется построить водозабор из реки Абакан, организовать систему орошения, сообщили на сайте правительства РХ.

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