В Хакасии яйца дешевеют, а капуста дорожает

Большинство социально значимых продуктов в республике за неделю практически не изменились в цене.

Стабильными остались цены на говядину 251,8 рублей за килограмм, свинину — 245 рублей, цельное пастеризованное молоко 58,28 рублей за литр, пшеничную муку и ржаной хлеб 30,33 рубля и 53,62 рубля за килограмм соответственно, вермишель 49,83 рубля, соль 14,75 рублей. Подешевели куры потрошёные, рыба замороженная, масло подсолнечное, сахар-песок, чёрный байховый чай, пшено, и гречневая крупа, яйца (50,14 рублей за десяток). Незначительно подорожали баранина, сливочное масло, рис, картофель. Выросли в цене свежая белокочанная капуста (28,94 рубля за кило), лук репчатый (33,43 рубля), морковь (33,27 рублей), яблоки (106,39 рублей), сообщили в пресс-службе минстроя РХ.

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