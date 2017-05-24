В Хакасии загорелся жилой дом

24.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Дом загорелся в частном секторе Черногорска накануне вечером.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РХ, возгорание произошло из-за нарушений правил монтажа электрооборудования.

На момент прибытия огнеборцев из-под крыши дома шел дым, горела комната на втором этаже на площади 24 кв.м. Хозяйка находилась на месте происшествия. Пожарные справились с огнем примерно за час. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, с начала года в Хакасии зарегистрировано 300 пожаров. В случае пожара необходимо звонить по телефону 101.

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