Военный комиссариат Абакана напоминает, перед законом все едины

В городском военкомате разъяснили, военнослужащие независимо от воинского звания и воинской должности могут привлекаться к дисциплинарной, административной, материальной, гражданско-правовой и уголовной ответственности.

За нарушение воинской дисциплины, которое в соответствии с законодательством РФ не влечёт уголовную или административную ответственность, армейцам грозит дисциплинарная.

За административные правонарушения военнослужащие отвечают в соответствии с Дисциплинарным уставом ВС РФ, за исключением административных правонарушений, за которые они несут ответственность на общих основаниях. К военнослужащим не могут быть применены административные аресты, исправительные работы, а к сержантам, старшинам, солдатам и матросам, проходящим военную службу по призыву, курсантам военных образовательных учреждений профессионального образования до заключения с ними контракта о прохождении военной службы – административные штрафы.

К материальной ответственности военнослужащие привлекаются за материальный ущерб, причиненный по их вине при исполнении обязанностей военной службы, в соответствии с законодательством РФ.

К гражданско-правовой ответственности военнослужащие привлекаются за невыполнение или ненадлежащее исполнение законных обязательств, за убытки и моральный вред, причиненные военнослужащими, не находящимися при исполнении обязанностей военной службы, государству, физическим и юридическим лицам, и в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.

К уголовной ответственности военнослужащие привлекаются за совершение преступления, предусмотренного уголовным законодательством РФ.

Военнослужащие, подвергнутые дисциплинарному или административному взысканию в связи с совершением правонарушения, не освобождаются от уголовной ответственности за это правонарушение. Военнослужащие возмещают ущерб независимо от привлечения к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действия или бездействия.

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