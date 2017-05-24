Хакасская филармония закрывает концертный сезон грандиозной постановкой

Симфонические и инструментальные концерты, джаз и… хакасская опера. На пресс-конференции в Хакасской республиканской филармонии имени В.Г. Чаптыкова вспомнили самые яркие события уходящего 28 творческого сезона.

Директор филармонии Вячеслав Инкижеков рассказывает о музыкальных событиях уходящего года, как об особенных открытиях для меломанов.

– На нашей сцене выступали исполнители разных жанров, – говорит Вячеслав Геннадьевич. – Покорил своим мастерством тувинский ансамбль ударных инструментов «Medee-Khaan» и его именитая солистка Байлак Монгуш. Настоящим потрясением для слушателей стало выступление ансамбля «Flos Florum» из Екатеринбурга. Ребята привезли самодельные европейские средневековые инструменты. А григорианский хорал, который мы услышали, навёл на мысли о зарождении рок-направления ещё в 16 веке. Приятным сюрпризом стал концерт Виты Васильевой. Вита виртуозно исполняет барочные композиции. Надеюсь, в следующий раз она приедет в Абакан вместе со своим мужем, и мы оценим их потрясающий дуэт. Не могу не отметить нашу землячку Анастасию Субракову. Она старается часто выступать на родной земле. На этот раз известная скрипачка вместе с пианистом Ильёй Лехановым наполнили зрителей светлыми чувствами, подарив своё видение произведений Шнитке, Моцарта, Штрауса, Мендельсона.

Но главным событием года стало возрождение хакасской оперы «Чанар Хус» композитора Александра Кенеля. Над постановкой музыкального спектакля (так его называют работники филармонии) трудился весь коллектив, а это свыше 100 человек.

– Пришлось покорпеть над музыкальным материалом нашему другу из Новосибирска Михаилу Борисову, – отмечает Вячеслав Инкижеков. – Переработали музыкальное полотно, чтобы звук соответствовал современным требованиям. Изменили подход к подаче: действие начали не с главных персонажей, Чанар Хус и Ах Чибек, как это было в оригинальном варианте, а с юрты хана, потерявшего дочь. Поставить хакасскую оперу удалось благодаря руководству министерства культуры республики. Светлана Окольникова лично заинтересована в том, чтобы восстановить оперное наследие республики. Средства на костюмы, музыкальную аранжировку, художественное оформление удалось получить из федерального бюджета.

Режиссёр-постановщик филармонии Юлия Белогурова и художественный руководитель филармонии Артур Марлужоков называют «Чанар Хус» переворотом в культурной жизни Хакасии.

– Несмотря на кадровый голод, нам удалось воплотить задумку в жизнь, сохранив масштабы действа, – считает Артур Викторович. – Вёлся достаточно жесткий подбор солистов, уроки вокала пришлось брать и танцорам, исполняющим второстепенные роли. Многие исполнители хакасской филармонии выступили в совершенно другом амплуа. Так Мария Янгулова вжилась в роль драматической героини. Выступают в опере и приглашённые звёзды – бурятский вокалист Дамба Занданов, солистка из Красноярска Александра Черпакова. Теперь наша задача – вырастить свой тенор для роли Чанар Хуса.

Премьерный показ прошёл в декабре. К лету в составе солистов наметились изменения. Наталья Титова, исполняющая партию Чалхары, ушла в декретный отпуск. Сейчас на её место пробуют двух исполнительниц – Алину Тюмирекову и Валерию Кыржинакову. Кроме того, партия старика перешла к солисту Олегу Греценко. Режиссёры уверены, молодой вокалист справится с этой ролью. Увидеть «Чанар Хус» можно 6 и 7 июня.

– Не случайно мы закрываем концертный сезон хакасской оперой, – поясняет Юлия Белогурова. – Постановку повторяем по просьбам зрителей, которые не успели оценить масштабное театрализованное музыкальное действо. «Чанар Хус» – возможность увидеть на сцене все коллективы филармонии: симфонический оркестр, солистов, хор «Каданс» и ансамбль хакасского танца «Кун сузы».

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