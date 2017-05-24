Я найду лимон и буду рад…

Выращивать мандарины и лимоны можно и в суровых сибирских условиях. Для этого необходимы: прикрытые на зиму батареи, снятые с окон шторы и... близкие родственники в Австралии. Во всяком случае, Наталье Потехиной из Абакана именно эти составляющие помогли перейти из разряда просто-любителя-мандаринов в статус самого-настоящего-цитрусовода.

Тропические растения Наталья Юрьевна выращивает около 20 лет. Начинала с маленького мандаринового отростка, который от знакомых принесла домой дочка. Заниматься новым зелёным подопечным девочка не стала, перепоручила его маме. Через три года Потехины сорвали первые плоды с некогда мало подающего надежду растения.

К тому времени Наталья Юрьевна обзавелась ещё несколькими деревцами, за которыми съездила в челябинский лимонарий. А вскоре у начинающего цитрусовода и вовсе открылся постоянный канал саженцев: дочка с мужем переехали в Австралию и оттуда стали высылать необычные сорта мандаринов, лимонов, лаймов. К примеру, есть у Потехиных прелюбопытный каффир-лайм. На ощупь его плоды напоминают губку. При нажатии они выделяют огромное количество масла приятнейшего запаха. И это далеко не все чудесные свойства растения. Съедобные у каффира не только фрукты, но и листья. Их добавляют в овощные салаты.

— Но, конечно, больше всего новых экземпляров в моей коллекции появилось после нашей поездки к детям, — сообщила цитрусовод. — Помню, на таможне в аэропорту на меня все смотрели с нескрываемым удивлением. Ещё бы! Остальные пассажиры везут из Австралии сувениры, одежду, обувь, а я — будущие деревья.

Зато теперь квартира супругов Потехиных во многом напоминает небольшой тропический сад. В каждой комнате стоит как минимум одно полноценное вечнозелёное растение, украшенное плодами, словно ёлочными игрушками, а рядом — подрастающее потомство, мал мала меньше.

— Ухаживать за ними, в общем-то, несложно. Главное, всё делать правильно и своевременно — поливать, мыть, обрывать цветы, — рассказала Наталья Юрьевна. — Не забывать следить за влажностью в помещении — цитрусовые не любят пересушенный воздух. В то же время их надо обеспечивать ежедневным солнышком, вне зависимости от времени года (потому-то и долой всяческие шторы и тюль). И тогда у дерева очень быстро выработается иммунитет ко всевозможным болячкам.

Среди наиболее распространённых и опасных недугов, которым подвержены лимоны, мандарины и их сородичи, — корневая гниль. Она может развиться в результате неправильного полива. Руководствуясь опытом Натальи Потехиной, увлажнять почву нужно редко, но обильно. Маленькие и частые порции воды губительны для растения.

Полив можно производить двумя способами — сверху и снизу. В первом случае горшок опускают в поддон с водой на полчаса. За это время земля должна полностью напитаться влагой. При поливе сверху первым делом следует открыть корневую шейку. Воду необходимо лить подальше от ствола, постепенно заполняя всю поверхность горшка. Таким образом она должна равномерно дойти до дна ёмкости.

Если корневая гниль всё же появилась, нужно попытаться спасти растение. Для этого следует очистить корни от земли, промыть их и обрезать острым ножом повреждённые части. Корни обработать стимулятором роста, а само дерево определить на карантин в тёплое влажное место, регулярно протирая его листочки влажной мягкой тканью.

— Предупредить многие серьёзные болезни, в том числе возникшие в результате воздействия насекомых-вредителей, помогут водные процедуры. Я это делаю следующим образом: если цитрус небольшого размера, несу его в ванную, заворачиваю горшок в целлофан, накрывая землю, и поливаю из душа тёплой водой. Потом специальным «зелёным» мылом для растений промываю каждый листочек, снова ополаскиваю. Крупные, неподъёмные деревья мою на месте, но так же тщательно, — пояснила Наталья Юрьевна.

Укреплять организм зелёного любимца необходимо и изнутри, подкормками. Наша героиня для этого использует отвар из крапивы, биогумус и конский навоз производства города Иваново. Удобрения желательно вводить в рацион растений каждые две недели, обязательно по сырой земле, иначе обожгутся корни. Несмотря на то, что цитрусовые — относительно неприхотливые растения, уход за ними требуется всё-таки основательный. К примеру, если после пересадки новый горшок окажется слишком велик, дерево на время прекратит рост, в результате чего может пропустить несколько плодоношений. Зато добросовестное выполнение рекомендаций специалистов гарантирует скорый и богатый урожай, а также чистый воздух, наполненный тонким ароматом цветущих деревьев.

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ДОМАШНИЕ ЦУКАТЫ ОТ НАТАЛЬИ ПОТЕХИНОЙ

Снятые с толстокожих лимонов корки вымочить в течение 2 — 3 дней в холодной воде, периодически меняя воду. Затем проварить корки в кипятке в течение 20 — 25 минут, слить отвар, а корки опустить в кипящий сироп. Снять сироп с огня и оставить на 5 — 6 часов. Затем варить корки по 5 — 7 минут 3 — 4 раза с выстаиванием по 10 — 12 часов после каждой варки.

После варки цукаты разложить на блюде и подсушить на воздухе до затвердения карамельной корочки.

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