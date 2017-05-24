Юнармейцы Хакасии изучают историю боевой российской техники

Первая обучающая лекция «История танковых вооружений» для абаканских школьников прошла в недавно созданной комнате «Юнармии».

Занятие для ребят, планирующих вступить в ряды молодёжного движения провел руководитель клуба стендового моделизма столицы региона Евгений Мирошниченко. Как сообщили в пресс-службе министерства экономики РХ, на летних каникулах юнармейцы посетят воинские части республики, где смогут изучить современную боевую технику. Как отметил руководитель регионального штаба Юнармии в Хакасии Николай Крикьянц, изучение истории родной страны, истории великих битв, в более глубоком объеме, чем дает школа - важнейшая задача «Юнармии». Это позволяет формировать у ребят полное представление не только о Героях Войны, но и о прославленной отечественной боевой технике. Напоминаем, движение «Юнармия» инициировано министром обороны России Сергеем Шойгу. В Хакасии в канун 72-ой годовщины Великой Победы вступили в ряды юнармейцев более 300 юношей и девушек.

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