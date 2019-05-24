Звезда шансона Вилли Токарев попал в реанимацию

Вилли Токарев пожаловался столичным врачам на самочувствие. Позднее его состояние резко ухудшилось. Сейчас 84-летний певец находится в реанимации, а за его жизнь борются лучшие специалисты.

Вилли Токарев оказался в реанимации в крайне тяжелом состоянии. По сообщениям журналистов, артист сам обратился к медикам, пожаловавшись на проблемы с самочувствием. После проведения обследования было принято решение госпитализировать музыканта. Однако спустя всего несколько часов его состояние резко ухудшилось.

Сейчас за жизнь Токарева борются лучшие медики страны. Пока неизвестно, какой диагноз поставили популярному артисту, и какие прогнозы делают специалисты. Представитель артиста заявила, что узнала о госпитализации Вилли Ивановича от журналистов, и поэтому не обладает информацией его самочувствии.

В последнее время музыкант стал крайне редко выходить в свет и сократил количество концертов. Поклонники уже давно предполагают, что у Вилли Ивановича есть проблемы со здоровьем, но он предпочитает не обсуждать эту тему, чтобы не волновать слушателей.

Токарев начал заниматься музыкой еще в студенческие годы. Он выступал в составе нескольких ансамблей, а также писал песни. Одну из его композиций под названием «Кто виноват?» исполнила Эдита Пьеха, после чего Вилли Иванович обрел популярность в профессиональных кругах.

В 1974 году артист эмигрировал в США, где продолжил заниматься творчеством. Популярность Токарева росла, но он сам мечтал вернуться в Советский Союз. Первая супруга Инна отказалась переезжать вслед за мужем, из-за чего их отношения начали стремительно ухудшаться. Долгожданный переезд в Москву состоялся только в 90-е годы. После этого Вилли Иванович открыл собственную студию звукозаписи и начал сотрудничать с перспективными артистами.

Личное счастье Токарев обрел только в третьем браке. Супруга Юлия была младше певца на 43 года, но это ничуть не мешало им наслаждаться семейным счастьем. У влюбленных родилось двое детей, и в интервью Вилли Иванович признавался, что благодаря близким он чувствует себя вечно молодым.

«По паспорту мне 84 года, а мой биологический возраст где-то 35-40! Я могу делать все то, что делал тогда. У меня нет планов, но я настолько уверен в своем здоровье, в своем видении будущего, что меня это совсем не волнует, сколько мне лет. Как мне цыганка нагадала: я буду жить 120 лет», — рассказывал артист в эфире программы «Судьба человека».

Пока нет информации о том, в какой больнице находится любимец миллионов слушателей. Поклонники надеются, что Токареву удастся справиться с недугом, и в будущем он продолжит радовать их своими хитами.



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