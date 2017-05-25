Иномарка «улетела» с трассы в Хакасии и перевернулась: пострадал 2-х летний мальчик

Ребёнок находился в детском удерживающем устройстве. Пострадали также водитель и взрослый пассажир перевернувшегося авто.

Накануне вечером на 4 км автодороги Шира – Новоселово автоледи 1991 года рождения не справилась с управлением и съехала в кювет. Иномарка перевернулась. Водитель госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом грудной клетки и сердца, ушибом шейного отдела позвоночника.

Её пассажир, 2-х летний мальчик, который находился в детском удерживающем устройстве, получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб бедра. Ребёнок не госпитализирован. Вторая пассажирка, женщина 1989 года рождения, которая находилась на переднем сидении и была пристегнута ремнем безопасности, госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом мягких тканей лица, закрытым переломом пястной кисти, переломом локтевой кисти.

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