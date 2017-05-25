1175 жителей Хакасии получают российскую пенсию за рубежом

25.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Граждане России, переезжая на постоянное место жительства за пределы страны, не теряют право на пенсионное обеспечение.

Территориальными управлениями ПФР по РХ выплачиваются пенсии нашим бывшим землякам, ныне проживающим в 16 странах мира: Австралии, Англии, Болгарии, Греции, Израиле, Канаде, Латвии, Перу, США, Финляндии, Хорватии, Швейцарии, Швеции, Эстонии, на Кипре и в Германии. Кстати, в ФРГ - наибольшее представительство – 1095 человек, сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по РХ.

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