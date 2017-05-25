1175 жителей Хакасии получают российскую пенсию за рубежом

Граждане России, переезжая на постоянное место жительства за пределы страны, не теряют право на пенсионное обеспечение.

Территориальными управлениями ПФР по РХ выплачиваются пенсии нашим бывшим землякам, ныне проживающим в 16 странах мира: Австралии, Англии, Болгарии, Греции, Израиле, Канаде, Латвии, Перу, США, Финляндии, Хорватии, Швейцарии, Швеции, Эстонии, на Кипре и в Германии. Кстати, в ФРГ - наибольшее представительство – 1095 человек, сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по РХ.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







