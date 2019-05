25 удивительных и малоизвестных фактов про Мика Джаггера

Иногна начинается казаться, что удивить нас уже нечем, но вот появляется новая подборка просто шокирующих фактов. В этот раз это будут интересности про легендарного и неподражаемого Мика Джаггера (Mick Jagger). Рокер родился 26 июля 1943 года в английском городке Дартфорд (Dartford), и оказывается, юный Майкл Филлип Джаггер когда-то стремился стать политиком, а еще его узнаваемый стиль движений появился отчасти благодаря балетным классам.

Вне всяких сомнений Джаггеру удалось сделать то, о чем большинство людей и не мечтает. Он купил себе особняк на частном острове, позвал Анджелину Джоли на свидание и даже ударил лошадь по морде. Неудивительно, что в 75 лет этот балагур все еще полон сил!

Лидер группы Rolling Stones определенно постарался попробовать в этой жизни почти все. Престижные школы, переполненные стадионы, верхние строчки хит-парадов и даже появление на свет правнука – это лишь часть его достижений.

Секс, наркотики и рок-н-ролл – далеко не все, что случалось с Джаггером за всю его насыщенную жизнь. Впереди вас ждут 25 очень интересных подробностей про одного из самых эпатажных рокеров в мире!

25. Если бы это была не музыкальная карьера, то тогда балет

Даже в возрасте 75 лет Джаггер остается в прекрасной физической форме. Бег, плавание, йога, пилатес, кикбоксинг и балет! Оказывается, балет всегда был одним из самых любимых увлечений музыканта.

24. Идея создания логотипа группы Rolling Stones изначально была навеяна образом богини Кали

Логотип группы разработал ее арт-директор Джон Паш (John Pasche). Джаггер попросил его придумать что-то, напоминающее известную индуистскую богиню, но у дизайнера было свое видение на этот счет. В итоге прообразом логотипа стал рот самого Джаггера, и впервые он появился на обложке альбома 1971 года «Sticky Fingers».

23. Вся группа любит коктейль Текила-санрайз (Tequila Sunrise)

Джаггер и ребята впервые попробовали этот коктейль на частной вечеринке в Калифорнии. С тех пор это стал один из их любимых напитков во время гастролей. Говорят, что в немалой степени Текила-санрайз приобрел свою нынешнюю популярность именно благодаря симпатии к нему рок-группы.

22. Пучок волос Мика Джаггера был оценен в 6 000 долларов

Подружка времен колледжа, Крисси Шримптон (Chrissie Shrimpton), как-то раз стащила пучок его волос после стрижки еще в 60-х годах. Этот сувенир женщина хранила почти 50 лет, и в итоге в 2013 году на благотворительном аукционе она продала его за целых 6 000 долларов.



21. При желании вы можете отдохнуть в доме Мика Джаггера, который находится на пляже острова Мюстик (Mustique)

Этот частный остров находится в Вест-Индии (Карибские острова), а особняк Джаггера, который обошелся ему в несколько миллионов долларов, получил символическое название Stargroves (Звездные рощи). Знаменитость охотно сдает в аренду свой дом с 6 спальнями и 5 ванными комнатами всем пожелавшим. Цена за такое удовольствие стартует от 16 500 долларов в неделю. Задумались о семейном отпуске где-то подальше от дома? Максимум, в этом особняке принимают до 10 гостей, и цена аренды может достичь целых 45 000 долларов в неделю.

20. В 2017 году группа Rolling Stones продала 63 000 билетов за весь свой концертный тур For No Filter Tour

Джагерру тогда было уже 73 года, но группа вновь собралась для гастрольного тура. Средняя цена одного билета на No Filter Tour составила примерно 159 долларов. Это значит, что за всю свою концертную поездку рокеры успели выручить около 10 миллионов долларов!

19. В Амстердаме Джаггера ударил по лицу собственный коллега

В 1984 году Джаггер и Кит Ричардс (Keith Richards) возвращались в свою гостиницу после очередной веселой ночи на вечеринке. В 5 утра Джаггер позвонил Чарли Уоттсу (Charlie Watts), хотя Ричардс очень не советовал этого делать. Когда Уоттс ответил на звонок, Мик просто спросил: «эй, где мой барабанщик?». Всего несколько минут спустя Уоттс уже стучал в дверь номера вокалиста. Когда Джаггер открыл ему дверь, Уоттс сходу ударил Мика в лицо со словами «никогда больше не называй меня своим барабанщиком».



18. Джаггер пишет очень дорогие любовные письма

В 1969 году певец написал своей тогдашней девушке Марше Хант (Marsha Hunt) несколько любовных писем. Именно Хант вдохновила Джаггера на написание его песни «Brown Sugar». В 2012 году Марша продала все старые письма от Мика на аукционе. В итоге она выручила за эти послания 300 000 долларов.

17. Возможно, у Джаггера было что-то с Дэвидом Боуи

Однажды Энджи Боуи (Angie Bowie), жена Дэвида, на несколько дней уехала из города. По возвращении домой ее домработница сообщила хозяйке, что в их с мужем спальне есть кто-то еще. Когда Энджи вошла в комнату, она обнаружила Джаггера в кровати с ее мужем. Оба они были голыми.

16. Джаггер упустил свой шанс очаровать Анджелину Джоли

Они познакомились в 1997 году, когда Джоли снялась в одном из клипов Rolling Stones. Несколько недель Мик убеждал Анджелину пойти с ним на свидание, и она наконец-то сдалась и согласилась. Пока Джаггер и Джоли веселились на какой-то вечеринке, внимание рокера привлекла другая девушка. Говорят, что ею была актриса и модель Фэрра Фосетт (Farah Fawcett), и ветреный Мик тут же бросил Джоли. Упустил такую девушку!

15. Существует неопубликованная автобиография Джаггера

Джаггер написал автобиографию, которая так пока и не была издана. По его словам, эта книга никогда не выйдет в свет. Музыканту даже обещали 1 миллион долларов аванса, чтобы певец написал этот труд. Как только в 1980 году Джаггер закончил писать свою автобиографию, он решил, что не станет ее публиковать ни за какие деньги.

14. Целый год он каждый день принимал ЛСД

Джаггер страдал от самых разных зависимостей. Он был не только сексоголиком, но и наркоманом. Когда Мик впервые познакомился с актрисой и моделью Джерри Холл (Jerry Hall), ставшей впоследствии его женой, он регулярно употреблял героин и ЛСД. Почти целый год он принимал эти наркотики каждый день.

13. Джаггер пытался соблазнить своего психоаналитика

У Джаггера была такая сильная тяга к сексу, что его жена Джерри Холл просто умоляла его пройти лечение. Идея провалилась после того, как, будучи пациентом, рокер попытался соблазнить даже своего врача.



12. Джаггер чуть было не стал политиком

Изначально Мик хотел попасть в политику. В 1961 году он даже закончил престижную Лондонскую школу экономики, но, к счастью для всех своих поклонником, в итоге Джаггер избрал именно музыкальную карьеру.



11. Голос Джаггера такой необычный из-за откушенного языка

Когда Джаггер был ребенком, он откусил кусочек собственного языка и проглотил его во время баскетбольной игры. Именно этот несчастный случай и повлиял на голос певца, наделив его столь узнаваемым звучанием.



10. Джаггер оплатил судебные расходы Сида Вишеса (Sid Vicious)

В 1978 году знаменитый вокалист и басист группы Sex Pistols был арестован по обвинению в убийстве своей девушки Нэнси Спанджен (Nancy Spungen). Говорят, что Джаггер тайно оплатил услуги адвокатов для панк-певца. К несчастью, спустя всего 4 месяца после освобождения на поруки Сид скончался от героиновой передозировки.



9. Джаггер – тот еще дамский угодник

По слухам у Джаггера было примерно 4000 любовниц. Предположительно среди них были и такие знаменитости, как Ума Турман, Анджелина Джоли, Карла Бруни (Carla Bruni) и Карли Саймон (Carly Simon).

8. Многие считают, что песня «You're So Vain» была посвящена Джаггеру, но это не так

По слухам песня «You're So Vain» (Ты такой тщеславный), написанная Карли Саймон, повествует именно про Мика Джаггера. Сама Саймон всегда отрицала все подобные предположения, а позже и вовсе указала имя главного героя текста, которым оказался совсем другой человек. Впрочем, рокер даже исполнил партию бэк-вокала к этому сатирическому синглу, пускай его имя нигде официально и не указывается.



7. У самого младшего из 8 детей Джаггера уже есть внучатая племянница, которая старше него

Всего у Мика Джаггера 8 детей. Самый младший его ребенок – Деверо Октавиан Бэзил Джаггер (Devereaux Octavian Basil Jagger), и родился он в декабре 2016 года. В то же самое время у Мика Джаггера уже есть правнучка, которая родилась в мае 2014, и это значит, что она старше сына любвеобильного рокера почти на 2 года.



6. Похоже, что его всюду преследуют трагедии

Крисси Шримптон и Марианна Фэйтфулл – бывшие девушки Джаггера, и обе они в свое время чуть не умерли из-за наркотической передозировки. К несчастью, в 2014 году из жизни по собственной воле ушла Л’Рен Скотт (L’Wren Scott), с которой Джаггер прожил почти 13 лет.



5. Джаггера пытались убить члены мотоклуба «Hell's Angels»

В 1969 году Джаггер обвинил мотоклуб «Hell's Angels» в убийствах на Альтамонтском рок-фестивале (Altamont Speedway Free Festival), сказав, что они не смогли обеспечить безопасность гостей концерта, и именно из-за этого произошла трагедия. За столь громкое обвинение Джаггер чуть было не пострадал и сам. Байкеры выследили его и преследовали свою цель до самого летнего домика на Лонг-Айленде (Long Island). Затея вполне могла увенчаться успехом, если бы лодка злоумышленников не опрокинулась во время внезапно налетевшей грозы.



4. Во время выступления группы кого-то убили

В 1969 году на рок-фестивале в Альтамонте выступило немало известных коллективов, включая и Rolling Stones. Когда группа прибыла на место, обстановка начала накаляться. Джаггера в лицо ударил один из фанатов буквально, как только он вообще прибыл на место. Когда группа вышла на сцену, агрессии стало намного больше, публика как будто взбесилась, а один фанат даже начал размахивать пистолетом. Один из охранников и по совместительству членов мотоклуба «Hell's Angels» пырнул ножом неуправляемого смутьяна, и тот умер буквально в полуметре от сцены. В Rolling Stones об этом узнали уже только после выступления.

3. Джаггер пробовался на роль в фильме «Шоу ужасов Рокки Хоррора» (The Rocky Horror Picture Show, 1975)

Рокер попробовал свои силы на кастинге и претендовал на роль доктора Фрэнка Н. Фертера (Dr. Frank N. Furter). Музыкант так и не прошел отбор, и продюсеры выбрали другого актера – Тима Карри (Tim Curry).



2. Мэр Бостона вытащил Джаггера из тюрьмы, взяв его на поруки

Однажды вокалиста арестовали за агрессивное поведение с журналистами. У группы Rolling Stones как раз было запланировано выступление в Бостоне, и мэр Кевин Хаган (Kevin Hagan) забеспокоился, что в его городе начнутся беспорядки из-за отмены концерта. Ради всеобщего блага чиновник взял музыканта на поруки и вытащил его из тюрьмы на время шоу.

1. Однажды он врезал лошади

Как-то раз Джаггер запрыгнул на лошадь. Животное не ожидало этого, и поэтому оно встало на дыбы и взвыло, «как Феррари». Певец не знал, как правильно успокоить испуганного жеребца, потому что раньше он никогда не катался на лошадях. Первое, что пришло Мику в голову, - это просто ударить животное промеж глаз.



