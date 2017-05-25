7 июня состоится концерт-презентация альбома Петра Главатских «Ненайденный звук»

Маримба, африканский орган сегодня стал настоящим трендом не только в академической музыке, но и в танцевальных электронных направлениях. Маримба обладает магическим звуком, и ее история уходит в глубокую древность (более 2000 лет), но при этом каждый день мы слышим звуки маримбы в ринг-тонах наших смартфонах, в саундтреках известных фильмов, в новых треках рок-музыкантов и dj.

7 июня в Рахманиновском зале Московской консерватории состоится концерт-презентация альбома Петра Главатских «Ненайденный звук». Известные российские композиторы обратились к загадочной и утонченной маримбе – музыкальному инструменту в сочетании с вокалом и электронным звучанием. Альбом выходит на всемирно известном лейбле Fancymusic.

ПЕРВЫЙ sound up в Консерватории

Концерт состоится в необычном для академической сцены стиле sound up: Петр Главатских перемежает виртуозное исполнение на сложнейшем музыкальном инструменте маримба cо своими размышлениями об истории музыки разных мировых культур. Он использует мистический звук маримбы как связующее звено между столь казалось бы различными музыкальными школами Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки, Европы и России, а также как мост между древней этнической музыкой и современным звучанием.

Маримба, африканский орган сегодня стал настоящим трендом не только в академической музыке, но и в танцевальных электронных направлениях. Маримба обладает магическим звуком, и ее история уходит в глубокую древность (более 2000 лет), но при этом каждый день мы слышим звуки маримбы в ринг-тонах наших смартфонах, в саундтреках известных фильмов, в новых треках рок-музыкантов и dj. История маримбы насчитывает более 2000 лет. Звуки этого волшебного инструмента полностью созвучны с природой и являются одним из древнейших музыкальных архетипов.

Концепция концерта sound up позволяет слушателям, с одной стороны узнать все нюансы творческого процесса, которые всегда ранее оставались за кулисами, а с другой стороны стать сотворцами музыкальной импровизации. Тем самым вы полностью погружаетесь в философию музыкального постмодернизма. Музыка становится духовным стержнем личности человека.

О своем первом альбоме

Петр Главатских: «В названии альбома “Ненайденный звук” нет никакой грусти: поиск звука-абсолюта, соединяющего внешний мир и безначальное сущее – идея, волновавшая как европейских музыкальных алхимиков, так и мудрецов Востока. Это поиск, который сам по себе и есть результат. Вместе с замечательными композиторами, раскрывшими богатство звуковой палитры маримбы, мы ищем этот звук в разных стилях: здесь и романтический минимализм, и инструментальный театр, и низкий поклон в сторону традиционной индийской раги, и воображаемый фольклор. Надеюсь, что наши музыкальные приключения только начинаются».

Петр Главатских – выпускник Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского и Высшей школы музыки г. Штутгарт. Лауреат международных конкурсов, лауреат национальной премии «Золотая маска».

В программе:

Александр Маноцков – «Симпозиум» для маримбы и семи исполнителей

Вячеслав Гайворонский – «Сольфеджио по-тибетски» для голоса, маримбы и барабана удо

Григорий Смирнов – «Зеркала пустоты» для маримбы и электроники

Александр Маноцков – «Темпора» для маримбы, табла и тампуры

Павел Карманов – «Душа моя» на стихи Елены Фанаевой для голоса, ансамбля ударных инструментов и солистов

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