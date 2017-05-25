Автограф главы Хакасии сегодня получили 12 отличников республики

Чествование победителей акции «Дневник главы республики» прошло в доме правительства Хакасии 25 мая — в день последнего звонка.

Выпускница коммунаровской школы № 2 Ширинского района Татьяна Дорохова набрала больше всего пятёрок среди учащихся одиннадцатых классов, выиграла диплом победителя и приз от издательства «Комсомольская правда».

— Ради этой «звёздочки» в её родной школе даже перенесли последний звонок, — рассказала идейный вдохновитель акции, руководитель специальных проектов «Комсомольская правда» Красноярска Татьяна Аронова. — Посчитали важным дать возможность выпускнице получить автограф губернатора. В её родной школе всего шесть выпускников — и без Танечки этот праздник не в праздник.

Виктор Зимин пожелал девушке успехов во время сдачи выпускных экзаменов: Татьяна Дорохова решила выбрать профессию преподавателя математики, учиться планирует в Красноярском государственном университете.

Вообще же участниками акции «Дневник главы Хакасии» стали 162 школьника республики с первый по 11 классы. Анкеты с подтверждёнными, заработанными честным трудом пятёрками, ребятишкам из Абакана, Саяногорска, Черногорска, Сорска, Усть-Абаканского, Ширинского, Боградского и Аскизского районов помогли заполнить в родных школах.

— В каждой возрастной группе мы выбрали по одному победителю, — отметила Татьяна Аронова. — За исключением учащихся четвёртых классов — здесь поощрили сразу двух отличников — Шарифзяна Абдуллазянова из Чарковской школы-интерната и Полину Лукьянову из Сарагаша — дети набрали 202 и 201 пятёрку соответственно. Больше всех отличилась в конкурсе восьмиклассница Сапоговской школы Усть-Абаканского района Алина Саркисян — она заработала 337 отличных отметок.

Глава Хакасии Виктор Зимин искренне поблагодарил труженников за их старания, а родителей и педагогов — за поддержку и воспитание достойной смены. Каждому чемпиону по пятёркам он поставил личную подпись в дневник.

— Знаете, сегодня сбылась мечта моей племянницы Веры Бабушкиной — лично встретиться с главой Хакасии, — рассказала Лариса Гемазутина. — С третьего класса она писала Деду Морозу и просила исполнить это сокровенное желание. И сегодня, благодаря «Комсомольской правде», мечта осуществилась. Верочка особенный ребёнок. В три года она лишилась матери. Папа, майор милиции в отставке, служил в горячих точках в Чечне, имеет боевые награды. Поэтому воспитанием Веры и её старшей сестры Алёны (сейчас работает воспитателем в детском садике «Колосок») занимались я и моя мама, Алла Спепановна — бабушка девочек. В свои 14 лет Вера — круглая отличница, восемь лет занимается народными танцами, в этом году вступила в ряды юнармейцев, возглавляла спортивную и экологическую команды школы. Одно время увлеклась журналистикой, но сейчас решила сделать ставку на педагогику — равняется на любимую учительницу русского языка и литературы Галину Алексеевну Соболеву. Привлекает её также работа следователя и сотрудника МЧС — чуткий и очень ответственный она у нас человечек. Очень ей гордимся...

Во время торжества ещё шесть ребятишек получили автографы главы Хакасии в свои дневники — школьников поощрили за отличную учёбу и активную общественную работу. Особого приза от издания «Комсомольской правды» — набора книг — удостоились воспитатели Саяногорского детского сада «Чиполлино». Виктория Зубковская и Татьяна Шалимова вместе со своими воспитанниками из группы «Рябинки» навели порядок в сквере, и прислали в «комсомолку» отличное видео о своей работе.

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