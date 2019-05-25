Дочь Алсу не прибыла на спецвыпуск детского «Голоса»

25.05.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Дочь Алсу не прибыла на спецвыпуск детского «Голоса»
Специальный выпуск шоу «Голос.дети» проходил без участия дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой. Об этом было сообщено в эфире Первого канала во время объявления участников шоу.

Команда Светланы Лободы была представлена лишь двумя участниками, среди которых не было Абрамовой.

«Микелла Абрамова решила не принимать участие. Это ее решение, и мы его уважаем», ― заявил ведущий шоу Дмитрий Нагиев.

Напомним, что дочь певицы Алсу Микелла Абрамова одержала победу в финале шоу по итогам зрительского голосования, набрав 56,5% голосов. Некоторые пользователи социальных сетей назвали итоги конкурса «проплаченными».

Поклонники шоу усомнились в честности голосования, результатами конкурса возмущены и многие звезды. Впрочем, есть и те, кто оправдывает организаторов шоу, объясняя аномальные результаты Микеллы тем, что Алсу сумела заранее мобилизовать своих многочисленных поклонников.

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