Глава Хакасии выступил с видеообращением перед выпускниками республики

Трансляция велась во всех школах Хакасии. В своем обращении Виктор Зимин подчеркнул, что Последний звонок означает не только сам факт окончания учебы в школе и получение базового образования - этот праздник символизирует прочную связь между поколениями «первоклашек» и выпускников, учителями и учащимися, детьми и их родителями.

Глава региона подчеркнул, что для того чтобы добиться профессионального успеха и реализовать свой творческий потенциал в Хакасии есть все предпосылки. Хакасский Государственный университет имени Николая Федоровича Катанова с каждым годом наращивает базу и становится одним из лучших учебных заведений Юга Сибири и недавно вошел в сотню лучших ВУЗов страны. Другое крупное высшее учебное заведение - Хакасский технический институт-филиал Сибирского федерального университета, обзавелся военной кафедрой.

По заданию Главы Хакасии Виктора Зимина руководитель регионального министерства образования и науки Галина Салата выступила перед учащимися национальной гимназии имени Н. Ф. Катанова.

- Все уроки позади. Наступил момент, когда со школой нужно проститься. Впереди экзамены. Но это не самые сложные испытания в жизни. Вы у нас самые лучшие. Вы всегда показываете хорошие знания.

Галина Салата выполнила еще одну почетную обязанность: презентовала учащимся таблички с официальными хэштегами республики: #LifeХак19, #ЛайфХак19, #ЖизньХакасии19.

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