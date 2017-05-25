Гривковская делится с девушками секретами правильного поведения с кавалерами

Большинство девушек мечтает о замке и принце на белом коне, а лучше всего на Мерседесе последней модели и года выпуска. Если девушка отрицает тот факт, что состояние принца ее не интересует, то это, конечно, обман.

Чтобы хорошо выглядеть, ходить на СПА процедуры, покупать брендовую одежду, сумочки и путешествовать по миру – нужны деньги. Поэтому, если вы нашли своего принца, то светская львица Яна Гривковская расскажет, как себя с ним вести, дабы его не отпугнуть.

Большинство девушек мечтает о замке и принце на белом коне, а лучше всего на Мерседесе последней модели и года выпуска. Если девушка отрицает тот факт, что состояние принца ее не интересует, то это, конечно, обман. Чтобы хорошо выглядеть, ходить на СПА процедуры, покупать брендовую одежду, сумочки и путешествовать по миру – нужны деньги. Поэтому, если вы нашли своего принца, то светская львица Яна Гривковская расскажет, как себя с ним вести, дабы его не отпугнуть. Ознакомимся с рекомендациями Гривковской, которые помогут Вам в достижении Вашей цели:

Если Вы договорились о встрече с Вашим избранником, которого Вы хотите очаровать, то следует выглядеть идеально. Это не означает, что необходимо использовать все украшения, которые имеются в Вашем распоряжении. Используйте самое красивое украшение, которое у Вас имеется. Очень важна гармония между Вашей одеждой и бижутерией. Если подходящих украшений нет, то можно отказаться от них вовсе.

Чистая одежда, это несомненно – вторая по важности рекомендация. Перед выходом погладьте Ваше платье, избавьтесь от катышков, свисающих ниточек и других дефектов, которые обнаружите. Вам необходимо выглядеть аккуратно и опрятно.

Желательно, чтобы на Вашей одежде или аксессуарах не было огромных надписей о бренде – производителя, потому что это выглядит нелепо. Наименование бренда должно быть миниатюрным и находится в непримечательном месте, но в тоже время подчеркивающим дороговизну вещей.

Если кавалер решил Вас забрать на своем белом Мерседесе, то необходимо правильно садиться в автомобиль. По нормам этикета – сначала необходимо посадить Ваше тело на сидение, а далее переместить Ваши ноги. Делайте все изящно, это сделает Ваш образ еще более привлекательным для мужчины.

Старайтесь внимательно слушать мужчину, адекватно реагировать на его высказывания, улыбаться с его шуток. Запомните! Не нужно хохотать от его шуток во все 32 зуба. Но если Вам очень хочется посмеяться «от души», то необходимо рот прикрывать ладонью Вашей руки. Если мужчина решил поспорить, то старайтесь соглашаться с его мнением и уходить от развития спора.

Когда Вы зашли в кафе или в ресторан, доверьте выбор столика Вашему мужчине, это его задача.

При посадке в кафе, по нормам этикета, необходимо положить на колени салфетку из ткани, если она прилагает к столу. Перед тем, как положить ее, необходимо дважды ее согнуть.

Если Вы хотите вытереть руки или губы после еды, необходимо это делать бумажной салфеткой, в то время, как тканевая остается на коленях.

После использования бумажной салфетки, старайтесь не скидывать ее в тарелку или тем более в чашку. Отложите ее в сторону, убрав из вида Вашего собеседника.

Не пользуйтесь Вашим телефоном во время встречи с мужчиной. Старайтесь не отвечать на сообщения в социальных сетях, поставьте режим на беззвучный. Проверить телефон на наличие звонков Вы можете в тот момент, когда мужчина отошел в уборную или по другим причинам.

Если Вы ведете диалог с Вашим кавалером, то следите за его жестами, смотрите ему в глаза, поддерживайте диалог. Не оборачивайтесь на других мужчин, которых заметите боковым взглядом, даже если они стараются привлечь Ваше внимание.

Не стоит заказывать много блюд и все съедать до конца, проявите сдержанность в еде. Сообщите, что Вы на диете, и Вам нельзя много кушать. Вы должны довести до кавалера, что Вам важно с ним провести время вместе, а остальное неважно.

Столовые приборы после окончания трапезы должны находиться параллельно друг другу. Помните об этом.

При распитии вина необходимо знать, что держать бокал с вином необходимо за ножку тремя или 4-я пальцами. Это требуется соблюдать, чтобы бокал с вином не нагрелся, ведь оно всегда подается к столу холодным.

Бокал с шампанским можно держать удобным для Вас способом, этот напиток пьется чуть быстрее, а шанс нагрева бокала меньше, в отличия от вина, которое пьют небольшими глотками.

Коньяк можно держать раскрытой ладонью, нагревание данного напитка улучшает его вкус.

Хлебушек требуется отщипывать и кушать маленькими кусочками. Ни в коем случае нельзя класть хлеб на скатерть или на край Вашей тарелки.

Жвачку нельзя выкидывать в пепельницу или на тарелку, используйте бумажную салфетку.

Держите осанку, когда Вы кушаете. Не стоит наклоняться и тянуться к еде, спину требуется держать ровной.

После окончания трапезы тканевую салфетку необходимо переместить с коленей на левую сторону от тарелки на стол.

Перед тем, как сделать глоток вина, промочите Ваши губы бумажной салфеткой. Это делается для того, чтобы не оставлять следов от губной помады на бокале с вином.

После завершения романтического ужина с Вашим мужчиной, не забудьте поблагодарить официантов и персонал за хорошее обслуживание. Достаточно будет сказать: «Спасибо, все было очень вкусно!».

Последний совет, который необходимо учитывать – держитесь по правую сторону от Вашего мужчины.

Удачного Вам вечера и хорошего мужчину рядом. Помните, что удержать принца на белом коне – это вполне достижимая задача. Соответствуйте его уровню культуры и общения, и у Вас все получится.

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