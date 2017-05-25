Клещи мешают жителям Хакасии отдыхать: четыре сотни укушенных жителей за неделю

442 случая укусов клещами зарегистрировано в республике за неделю 107 пострадавших — дети.

С 15 по 22 мая в Хакасии зарегистрировано 442 случая присасываний клещей. 107 пострадавших от укусов — дети. Всего с начала эпидсезона нападению клещей подверглось 1 459 человек (из них 363 ребёнка), что на уровне среднемноголетних показателей. Среди жителей республиканской столицы зарегистрировано 315 укушенных.

Случаи нападений клещей регистрируются среди жителей всех муниципалитетов. Высокая активность опасных животных отмечается в окрестностях Саяногорска, Абазы, Аскизского, Бейского, Таштыпского, Ширинского районов.

Зарегистрировано 2 случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом у непривитых жителей (Саяногорск, Ширинский район). С подозрением на данное заболевание под медицинским наблюдением находятся 7 непривитых жителей республики. Кроме того, зарегистрировано 3 случая заболеваний иксодовым клещевым боррелиозом, 2 - клещевым сибирским тифом.

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