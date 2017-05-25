Корпоративный транспорт может стать бонусом в пользу работодателя

Удаленность места работы от дома для жителей больших городов является одним из определяющих факторов при поиске работы вместе с размером заработной платы, социальным пакетом, возможностью карьерного роста. Мало кому захочется по нескольку часов в день добираться из дома на работу и обратно. Еще сложнее ситуация обстоит с посменным графиком работы, когда рабочая смена заканчивается или начинается глубокой ночью.

Многие компании готовы обеспечить доставку сотрудников до работы от ближайшей станции метро или от ближайших к их дому остановок. Наличие корпоративного транспорта может стать хорошим бонусом для компании, как работодателя. Вариантов здесь несколько: обзавестись собственным автопарком или привлекать сторонние транспортные компании.

Наличие собственного автопарка актуально для больших компаний и связано с расходами на покупку, обслуживание, ремонт транспортного средства, на оплату услуг обслуживающего персонала, с тратами на горюче-смазочные материалы, страховку, технический осмотр.

В компании PM-Logistics считают, что аутсорсинг в сфере пассажирских перевозок в ряде случае более экономически целесообразен. В PM-Logistics предлагают корпоративный транспорт разной вместимости: http://pm-logistics.ru/avtobusy/. Это позволяет подобрать оптимальный вариант под меняющиеся нужды бизнеса. Услуги перевозки могут оказываться как на постоянной, так и на временной основе. Услуги транспортной компании могут понадобиться не только для ежедневной доставки рабочих на предприятие, но и для перевозки бригад к месту работы, для транспортировки трудящихся и их семей в санатории, лагеря и другие места отдыха, для перевозки персонала на корпоративны мероприятия и пр. В этом случае все издержки, связанные с содержанием и обслуживанием автотранспорта, несет сторонняя организация, которая в силу своей специализации способна эффективно их оптимизировать.

Компания, которая оказывает услуги в сегменте пассажирских перевозок должна:

иметь лицензии, удостоверяющие право на транспортировку людей;

иметь сформированный на законных основаниях парк автомобилей разного класса;

следить за исправностью транспортных средств;

гарантировать безопасность пассажиров;

предлагать услуги шоферов со стажем на менее пяти лет.

В PM-Logistics услуги по перевозке сотрудников оказываются на профессиональном уровне. Заказчику гарантируется доставка работников в оговоренное время и максимальная прозрачность услуг. Все транспортные средства PM-Logistics оснащаются системой ГЛОНАСС, что позволяет заказчику контролировать перевозку персонала.

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