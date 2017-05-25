Крестный отец отправлял мальчику из Хакасии порнографические видео

25.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

24 мая в следственные органы поступила информация о покушении на совершение развратных действий в отношении малолетнего.

40-летний житель Краснодара переписывался со своим 13-летним крестником в соцсети «ВКонтакте». Мужчина посягал на половую неприкосновенность малолетнего, его нравственное и физическое развитие. О переписке узнал отец ребенка. Он сам стал писать знакомому от имени сына. Обвиняемый, полагая, что общается с малолетним, направил собеседнику материалы эротического содержания, склоняя потерпевшего к совершению действий сексуального характера.
Обвиняемый задержан. Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хакасии.

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