Крестный отец отправлял мальчику из Хакасии порнографические видео

24 мая в следственные органы поступила информация о покушении на совершение развратных действий в отношении малолетнего.

40-летний житель Краснодара переписывался со своим 13-летним крестником в соцсети «ВКонтакте». Мужчина посягал на половую неприкосновенность малолетнего, его нравственное и физическое развитие. О переписке узнал отец ребенка. Он сам стал писать знакомому от имени сына. Обвиняемый, полагая, что общается с малолетним, направил собеседнику материалы эротического содержания, склоняя потерпевшего к совершению действий сексуального характера.

Обвиняемый задержан. Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хакасии.

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