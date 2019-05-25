Лазарев прокомментировал выступления лидеров Евровидения-2019



Российский исполнитель Сергей Лазарев, который занял 3-ю строчку на музыкальном песенном конкурсе Евровидение-2019, в своем Instagram оценил выступления соперников, занявших 1-е и 2-е места.

«У победителя Дункана Лоуренса классная песня, у итальянца Mahmood — тоже! Так что мы в прекрасной компании!» — написал музыкант в социальной сети.

При этом Лазарев выразил уверенность, что каждый заслужил свое место. Однако певец пожаловался на трудности с голосованием в свою пользу. Так, один из поклонников музыканта обратил внимание на то, что, к примеру, в Испании в течение некоторого времени не отправлялись SMS-сообщения в поддержку российского певца.

«Много фактов, которые уже никому не предъявишь! Но! Я доволен, что вновь призовое место!» — успокоил своих фанатов Лазарев.

Он также указал на то, что этот год был сильный.

Финал Евровидения прошел 19 мая, в этом году конкурс проходил в израильском Тель-Авиве. За победу боролись исполнители из 26 государств.

Победу одержал голландский музыкант Дункан Лоуренс (492 балла) с композицией Arcade. Второе место занял итальянский певец Mahmood (465 баллов).

Ранее сообщалось, что победитель Евровидения-2019 скрыл свою сексуальную ориентацию ради голосов молодых поклонниц.



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