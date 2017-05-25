«МегаФон» обеспечил мобильной связью отделения Красноярскстата в Хакасии и Туве

«МегаФон» вновь стал поставщиком услуг мобильной связи для Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва.

«МегаФон» заключил с Красноярскстатом контракт на обеспечение телеком-услугами. В течение 2017 года более 200 сотрудников службы в Красноярском крае, Хакасии и Тыве будут использовать для решения рабочих задач мобильную связь оператора.

В рамках контракта «МегаФон» разработал для корпоративного клиента специальное тарифное предложение, учитывающее специфику работы службы статистики.

Компания гарантирует госструктуре высокое качество связи, в том числе и в отдаленных сельских территориях регионов присутствия, круглосуточную техническую поддержку и надежную защиту от несанкционированного доступа к данным.

«Мощная инфраструктура, передовые технологии, гибкая тарифная политика и большой опыт в реализации проектов для государственных заказчиков позволили «МегаФону» успешно пройти конкурсные процедуры и продолжить сотрудничество с Красноярскстатом. Мы горды тем, что служба статистики доверяет нам организацию внутреннего обмена и обработки важной информации», – отметил Евгений ПОПОВ, директор Абаканского регионального отделения «МегаФона».

Федеральная служба государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва является корпоративным клиентом «МегаФона» с 2014 года. Оператор оказывает ведомству услуги корпоративной мобильной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в интернет на территории Красноярского края, Хакасии и Тывы.

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